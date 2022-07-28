Колишнього депутата та очільника Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки підозрюють у хабарництві та відмиванні грошей. Ймовірно, мова йде про Миколу Мартиненка, який вже є фігурантом інших кримінальних справ.

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САП повідомила екснардепу про підозру

Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП повідомили про підозру екснардепу. Його підозрюють в отриманні хабаря та відмиванні коштів.

Розслідування з'ясувало, що той отримав 311 563 євро від чеської компанії "SKODA JS a.s." за просування її інтересів в Україні. Ця компанія належить російському "газпромбанку". Колишній нардеп брав участь у взаємовідносинах компанії "Енергоатомом" та "Чорнобильської АЕС". Хабар було прикрито "оплатою агентських послуг".

Після отримання хабаря посадовець скористався службовим становищем та вчинив низку дій, спрямованих на відстоювання інтересів чеської компанії. Отримані гроші екснардеп легалізував через власну компанію та використав на свої потреби.

Також повідомляється, що чеські правоохоронці пред'явили обвинувачення для 6 працівників "SKODA JS a.s.".

Лещенко підтвердив, що підозрюваний – Мартиненко

Журналіст Сергій Лещенко підтвердив, що підозрюваним у справі, про яку повідомила САП, є Микола Мартиненко.

Як зазначили в НАБУ, Микола Мартиненко отримав від керівництва чеської компанії "SKODA JS a.s." 311,6 тис. євро за сприяння в просуванні їхніх інтересів в Україні,

– написав він у своєму телеграмі.

Справа Мартиненка

Нагадаємо, 20 квітня НАБУ затримало Миколу Мартиненка за підозрою у розтраті коштів держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Суд відпустив його на поруки кількох народних депутатів.

Також суді арештував майно колишнього нардепа: квартири, два автомобілі і два рахунки у "Діамантбанку".

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