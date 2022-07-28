Бывшего депутата и главу Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности подозревают во взяточничестве и отмывании денег. Вероятно, речь идет о Николае Мартыненко, который уже является фигурантом других уголовных дел.

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САП сообщила экс-нардепу о подозрении

Детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП сообщили о подозрении экс-нардепу. Его подозревают в получении взятки и отмывании средств.

Расследование выяснило, что тот получил 311 563 евро от чешской компании "SKODA JS a.s." за продвижение ее интересов в Украине. Эта компания принадлежит российскому "газпромбанку". Бывший нардеп принимал участие во взаимоотношениях компании с "Энергоатомом" и "Чернобыльской АЭС". Взятка была прикрыта "оплатой агентских услуг".

После получения взятки чиновник воспользовался служебным положением и совершил ряд действий, направленных на отстаивание интересов чешской компании. Полученные деньги экс-нардеп легализовал через собственную компанию и использовал на свои нужды.

Также сообщается, что чешские правоохранители предъявили обвинение для 6 работников "SKODA JS a.s.".

Лещенко подтвердил, что подозреваемый – Мартыненко

Журналист Сергей Лещенко подтвердил, что подозреваемым по делу, о котором сообщила САП, является Николай Мартыненко.

Как отметили в НАБУ, Николай Мартыненко получил от руководства чешской компании "SKODA JS a.s." 311,6 тыс. евро за содействие в продвижении их интересов в Украине,

– написал он в своем телеграме.

Дело Мартыненко

Напомним, 20 апреля НАБУ задержало Николая Мартыненко по подозрению в растрате средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Суд отпустил его на поруки нескольких народных депутатов.

Также суд арестовал имущество бывшего нардепа: квартиры, два автомобиля и два счета в "Диамантбанке".

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