САП подала апелляцию на решение суда отпустить экснардепа Мартыненко под залог

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляцию на решение суда. Оно касается того, что экс-нардеп Николая Мартыненко отпустили под залог почти в 5 миллионов гривен.

Бывший глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности подозревается в отмывании денег и взяточничестве. В конце июля САП сообщила о подозрении экс-нардепу Мартыненко за 311 тысяч евро взятки и отмывания денег.

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САП подала апелляцию на решение отпустить Мартыненко

8 августа 2022 года прокурор САП подал в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда апелляционную жалобу на меру пресечения, которая была избрана народному депутату Украины 3 – 8 созывов – бывшему председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности,

– сообщили в САП.

Там объяснили, что прокурор в апелляции просит суд, учитывая тяжесть преступления:

применить к Николаю Мартыненко более строгую меру пресечения;

а именно – содержание под стражей с альтернативой внесения более 70 миллионов гривен залога.

В САП объяснили, что 4 августа следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил к подозреваемому меру пресечения. То есть Николая Мартыненко выпустили под залог в размере 4 962 000 гривен.

Что известно о деле Мартыненко

В июле 2022 года бывшему народному депутату Николаю Мартыненко САП сообщила о подозрении. Его обвиняют в получении более 311 тысячи евро взятки, а также в отмывании средств.

Следствие установило, что в 2014 году Мартыненко получил от руководства чешской компании SKODA JS as (входит в холдинг российского "газпромбанка") 311 тысяч 563 евро.

По данным следователей, эти деньги ему предоставили за содействие интересам этой компании и продвижения ее интересов в Украине. В частности, речь шла об отношениях SKODA JS as с госпредприятием "Энергоатом" и Чернобыльской АЭС.

Деньги перечислили на счет кипрской компании под видом оплаты агентских услуг. Хотя они фактически не предоставлялись.

По данным САП деньги политик вывел на свои кипрские компании и купил на них ценные вещи, а также потратил на нужды своей семьи.

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