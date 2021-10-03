Корупція та олігархи, як і раніше, загрожують розвитку України. Підтримка ЄС не дала очікуваних результатів.

К теме В ЕС нет стран, коррумпированных настолько, как Украина, – докладчик-аудитор ЕС

Держава отримала 97% від суми ЄС

Аудитори ЄРП підкреслили, що в Україні все ще поширена велика політична корупція. Саме вона перешкоджає розвитку країни та економічному зростанню, а також призводить до втрати десятків мільярдів доларів щорічно.

Зауважте! ЄРП – це офіційна інституція ЄС, що, зокрема, перевіряє ефективність розпорядження бюджетними грошима Євросоюзу.

До речі, знаєте, скільки грошей Європейський Союз надав Україні? Починаючи з 2014 року – 5 мільярдів 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги. Через інші програми – ще 2 мільярди 200 мільйонів євро.

Понад 97% грошей отримали державні органи. Не бізнес, громадські організації чи медіа, а саме державні органи.

Стоит внимания Большинство стран считают, что Украина еще не готова, – немецкий политолог о вступлении в ЕС

Корупція в Україні – унікальна

На пресконференції щодо звіту аудиторів ЄС прокоментували одну із заяв Володимира Зеленського. Президент говорив, що корупція є у всіх країнах, а не тільки в Україні.

Я зацитую вам відповідь аудитора: "Ви можете повідомити своєму президенту, що є багато об'єктивних індикаторів. Подивившись на них, можна сказати, що ситуацію в Україні не можна порівнювати з жодною країною-членкинею ЄС".

Аудитор погодився, що Зеленський має рацію. Корупція так чи інакше є скрізь, але в Україні, цитую "ситуація ендемічна".

Відповідальний за звіт член Єврорахункової палати також наголосив, що попри різноманітну підтримку, яку ЄС запропонував Україні, олігархи та зацікавлені кола продовжують підривати верховенство закону в Україні. Саме вони ставлять під загрозу розвиток країни.



Аудитор Юган Партс прокоментував ситуацію з корупцією в Україні / Фото ERR

Посадовці ЄС теж "нечисті"

Європейські аудитори насамперед оцінювали, як посадовці ЄС керують грішми Союзу, які спрямовували в Україну. Я вам скажу, що керівникам Євросоюзу від аудиторів теж нормально дісталося.

Вони зазначили, що посадовці ЄС знали про зв'язки олігархів із політиками, судовою владою та держпідприємствами. Проте не розробили цілісної стратегії боротьби з великою корупцією.

Интересно В Украине может появиться военная миссия ЕС, – СМИ

Реєстр діячів – єдиний реалізований проєкт

У тому самому звіті ЄРП наголосила, що Відкритий реєстр національних публічних діячів від Центру протидії корупції є єдиним проєктом, який втілили за підтримки ЄС. Саме він прямо бореться з впливом олігархів в Україні.

Не можу відмовити собі в цитаті зі звіту аудиторів: "Окрім розроблення бази даних "національних публічних діячів", проєкти, які ми перевіряли, безпосередньо не боролися з олігархічною системою".

Погодьтеся, приємно читати таке визнання роботи громадської організації.

База даних Центру протидії корупції – це відкритий реєстр національних політичних діячів. Він протидіє "відмиванню" брудних грошей.

Як працює реєстр Центру протидії корупції

Провідні фінустанови України та світу використовують реєстр для ідентифікації серед клієнтів українських політиків та перевірки законності їхніх статків.

Якщо законних джерел на такі статки немає, то банки:

повідомляють фінансову розвідку та правоохоронців;

відмовляють подібним клієнтам в обслуговуванні.

У цивілізованому світі просто не можливо розпоряджатися грішми без банківського рахунку. За готівку можна хіба що поїсти.

Стоит к прочтению На Западе смотрят с надеждой и опасением, – Умланд о деолигархизации в Украине

До речі, та сама історія стосується компаній, які пов'язані з українськими політичними діячами. Якщо діяч не може пояснити свої статки, то компаніям просто не відкривають рахунок. Це означає, що вони не зможуть працювати в обраній країні.

Зверніть увагу! У реєстрі Центру протидії корупції є понад 47 тисяч досьє політичних діячів та пов'язаних із ними осіб. Також наявні більше ніж 30 тисяч досьє пов'язаних юридичних осіб.

Реєстр автоматично аналізує ризик необґрунтованих активів політичних діячів, які подають декларації. Багато з політиків щиро дивуються, коли банки за кордоном відмовляються їх обслуговувати. Ба більше, коли вимагають підтвердження законності статків.

Немає чому дивуватися. Дані з бази використовують всі глобальні банки.

Багато політичних діячів, як-от, наприклад, Микола Мартиненко, намагаються виписатися з реєстру через суд. Проте програють і залишаються у базі назавжди. З чим я їх і вітаю.

Що відомо про справи проти Миколи Мартиненка? Ексдепутата від політсили "Народний фронт" звинувачують в організації схеми з розкрадання на 2 державних підприємствах – "Енергоатомі" та "СхідГЗК". Підприємство мало самостійно забезпечити видобуток сировини (урановий концентрат), але керівництво купувало її за кордоном через фірму-прокладку в Австрії, яку пов'язують із Мартиненком. Це завдало збитків державі на понад 17 мільйонів доларів.

Заборона в'їзду для олігархів і корупціонерів

Серед звіту ЄРП є багато важливих і потрібних речей. Найбільше мене тішить пункт, над яким ми в Центрі протидії корупції давно й наполегливо працювали.

Читайте больше ЕС может составить "черный список" украинских олигархов и запретить им въезд

Мовиться про розроблення механізму, яким ЄС заборонятиме в'їзд для корупціонерів, олігархів та інших ворогів реформ, а також членів їхніх родин.

Подібна рекомендація – це величезний крок уперед у нашій роботі.