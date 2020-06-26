Федеральный уголовный суд Швейцарии 26 июня признал виновным бывшего депутата от "Народного фронта" Николая Мартыненко. Его обвиняют в отмывании более 2,8 миллиона евро.

Также суд признал виновным еще одного гражданина Украины Павла Скаленко, который вместе с Мартыненко фигурирует в уголовном деле НАБУ и САП. Об этом сообщают "Схемы" со ссылкой на источники.

Интересно Ложь Мартыненко разрушается: за что экс-нардепа будут судить в Швейцарии

Что известно о приговоре Мартыненко

Николаю Мартыненко объявили наказание в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых "безусловного отбывания".

Павел Скаленко должен отсидеть 24 месяца заключения.

Заседание уголовной палаты Федерального уголовного суда состоялось 26 июня в 14:00 по местному времени в швейцарском городе Беллинцона.

Новость дополняется