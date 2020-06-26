Экс-нардепа Мартыненко осудили в Швейцарии до 28 месяцев тюрьмы: в чем его обвиняют
Федеральный уголовный суд Швейцарии 26 июня признал виновным бывшего депутата от "Народного фронта" Николая Мартыненко. Его обвиняют в отмывании более 2,8 миллиона евро.
Также суд признал виновным еще одного гражданина Украины Павла Скаленко, который вместе с Мартыненко фигурирует в уголовном деле НАБУ и САП. Об этом сообщают "Схемы" со ссылкой на источники.
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Что известно о приговоре Мартыненко
- Николаю Мартыненко объявили наказание в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых "безусловного отбывания".
- Павел Скаленко должен отсидеть 24 месяца заключения.
- Заседание уголовной палаты Федерального уголовного суда состоялось 26 июня в 14:00 по местному времени в швейцарском городе Беллинцона.
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