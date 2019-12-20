13:41
20 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба 24 Likar покер
      more
      ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин отстраивает Сирию ради Лаврова. Запугивание от России
      Вєсті Кремля
      21:14, 19 декабря
      Вести.UA: Настоящая сенсация от Тимошенко. Илья Кива нашел себя
      Вєсті.UA
      20:40, 19 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Экс-депутату Мартыненко сообщили о подозрении в Швейцарии

      48 Читати новину українською
      Мартыненко сообщили о подозрении в Швейцарии / censor.net.ua

      Экс-нардепу Николаю Мартыненко сообщили о подозрении в Швейцарии. Прокуратура обвиняет его в том, что он целенаправленно открыл счета в Швейцарии с целью отмывания денег.

      Журналист Сергей Лещенко в телеграмме сообщил, что дело касается отмывания 2,8 миллиона евро.

      Читайте также: Верховный Суд заставил НАБУ снять с сайта материалы о деле Мартыненко: комментарий юриста

      Коротко о сути дела против Мартыненко

      Мартыненко "проинструктировал своего сообщника в том, чтобы тот открыл компанию в Панаме". Мартыненко фигурирует в деле еще с одним неизвестным украинцем.

      После инструктажа несколько граждан Панамы стали директорами компании. Однако затем они назначили сообщника Мартыненко официальным представителем компании.

      Когда сообщник Мартыненко открывал счета в Швейцарии, то указал конечным бенефициаром панамской компаний именно Николая Мартыненко.

      На эти счета экс-нардеп получал "откаты от чешского производителя оборудования для атомных электростанций Skoda, когда они заключали контракты с Энергоатомом.

      Обратите внимание. Ранее Шевченковский районный суд Киева передал дело экс-нардепа Николая Мартыненко в Высший антикоррупционный суд. Его обвиняют в хищении почти 700 миллионов гривен украинских госпредприятий.

      Кто такой Николай Мартыненко и в чем его обвиняют?
      20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего нардепа от "Народного фронта" Николая Мартыненко. Его обвиняют в растрате средств государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Это нанесло ущерб государству на более 17 миллионов долларов. 22 апреля суд отпустил Мартыненко на поруки.

      Впоследствии ему сообщили о подозрении в завладении имуществом госпредприятия "НАЭК" Энергоатом".

      Польза и вред шоколада: пять популярных мифов
      сегодня
      903
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Криминальные новости Швейцария Коррупция Николай Мартыненко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:00 Громкие игровые провалы 2019 года: рейтинг Техно 24
      Михайло Года 18
      сегодня , 12:28 Парад лжи. Путин снова утверждать что "нас там нет"
      Злой Одессит 224
      сегодня , 11:15 Тайная конфедерация: кому нужен союз России и Беларуси
      Ярослав Голобородько 1812
      сегодня , 10:00 Лучшие книги 2019 года, достойные внимания
      Євгенія Мазур 168
      сегодня , 08:40 Я не хочу бачити радянський союз у своїй тарілці, – Клопотенко
      Євген Клопотенко 1738
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук