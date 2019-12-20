Ексдепутату Мартиненку повідомили про підозру у Швейцарії

Екснардепу Миколі Мартиненку повідомили про підозру у Швейцарії. Прокуратура звинувачує його в тому, що він цілеспрямовано відкрив рахунки в Швейцарії з метою відмивання грошей.

Журналіст Сергій Лещенко у телеграмі повідомив, що справа стосується відмивання 2,8 мільйона євро.

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Коротко про суть справи проти Мартиненка

Мартиненко "проінструктував свого спільника в тому, щоб той відкрив компанію в Панамі". Екснардеп фігурує у справі з невідомим українцем.

Після інструктажу кілька громадян Панами стали директорами компанії. Однак потім вони призначили спільника Мартиненка офіційним представником компанії.

Коли спільник Мартиненка відкривав рахунки у Швейцарії, то вказав кінцевим бенефіціаром панамської компанї саме Миколу Мартиненка.

На ці рахунки екснардеп отримував "відкати від чеського виробника обладнання для атомних електростанцій Skoda, коли вони укладали контракти з Енергоатомом.

Зверніть увагу. Раніше Шевченківський районний суд Києва передав справу екснардепа Миколи Мартиненка до Вищого антикорупційного суду. Його звинувачують у розкраданні майже 700 мільйонів гривень українських держпідприємств.

Хто такий Микола Мартиненко та в чому його звинувачують?20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього нардепа від "Народного фронту" Миколу Мартиненка. Його звинувачують у розтраті коштів державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Це завдало збитків державі на понад 17 мільйонів доларів. 22 квітня суд відпустив Мартиненка на поруки.



Згодом йому повідомили про підозру в заволодінні майном держпідприємства "НАЕК" Енергоатом".