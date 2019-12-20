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      Ексдепутату Мартиненку повідомили про підозру у Швейцарії

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      Мартиненку повідомили про підозру у Швейцарії / censor.net.ua

      Екснардепу Миколі Мартиненку повідомили про підозру у Швейцарії. Прокуратура звинувачує його в тому, що він цілеспрямовано відкрив рахунки в Швейцарії з метою відмивання грошей.

      Журналіст Сергій Лещенко у телеграмі повідомив, що справа стосується відмивання 2,8 мільйона євро.

      Читайте також: Верховний Суд змусив НАБУ зняти зі сайту матеріали про справу Мартиненка: коментар юристки

      Коротко про суть справи проти Мартиненка

      Мартиненко "проінструктував свого спільника в тому, щоб той відкрив компанію в Панамі". Екснардеп фігурує у справі з невідомим українцем.

      Після інструктажу кілька громадян Панами стали директорами компанії. Однак потім вони призначили спільника Мартиненка офіційним представником компанії.

      Коли спільник Мартиненка відкривав рахунки у Швейцарії, то вказав кінцевим бенефіціаром панамської компанї саме Миколу Мартиненка

      На ці рахунки екснардеп отримував "відкати від чеського виробника обладнання для атомних електростанцій Skoda, коли вони укладали контракти з Енергоатомом.

      Зверніть увагу. Раніше Шевченківський районний суд Києва передав справу екснардепа Миколи Мартиненка до Вищого антикорупційного суду. Його звинувачують у розкраданні майже 700 мільйонів гривень українських держпідприємств.

      Хто такий Микола Мартиненко та в чому його звинувачують?20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього нардепа від "Народного фронту" Миколу Мартиненка. Його звинувачують у розтраті коштів державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Це завдало збитків державі на понад 17 мільйонів доларів. 22 квітня суд відпустив Мартиненка на поруки.

      Згодом йому повідомили про підозру в заволодінні майном держпідприємства "НАЕК" Енергоатом". 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Гроші Новини України Новини політики Кримінальні новини Швейцарія Корупція Микола Мартиненко
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