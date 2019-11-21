Верховный Суд заставил НАБУ снять с сайта материалы о деле Мартыненко: комментарий юриста

Верховный Суд заставил НАБУ снять с сайта материалы, касающиеся так называемого "дела экс-нардепа Николая Мартыненко, которого обвиняют в растрате средств государственного предприятия, что нанесло ущерб свыше 17 миллионов долларов. Об этом в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайським и Галиной Чижик рассказала представительница правления Центра противодействия коррупции, юрист Елена Щербан.

Аргументом ВСУ стали слова о том, что это давление на Мартыненко и на суд. Решение было выписано со ссылками на нормы законов конституций, европейских судов. Однако общество отреагировало с возмущением.

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Кроме того, в судах рассматриваются дела по Мартыненко, чтобы информацию о нем снял также и Центр противодействия коррупции (ЦПК). За объяснением представительницы ЦПК Елены Щербан, Верховный Суд мотивировал свое решение положениями Гражданского кодекса, и в первую очередь – статьей, которая говорит, что имя физического лица нельзя упоминать в контексте уголовного дела в отношении него, кроме определенных предусмотренных законом случаев.

"Опять же, потому что у нас есть презумпция невиновности, которая определена Конституцией, которая говорит, что никто не может быть виновен до тех пор, пока нет обвинительного приговора суда", – отметила юрист.

Но опять же, в такой истории могут быть исключения. В этом случае многие вещи таки не учел Верховный Суд, вынося это решение. В первую очередь, речь о том, что конечно – на этапе расследования (до тех пор, пока Мартыненко не предъявляли подозрения, не задерживали), вся информация досудебного расследования была тайной. Но в момент, когда его уже задержали и когда начали избирать меры пресечения в суде, те заседания стали публичными,

– подчеркнула Щербан.

Она пояснила, что сам Мартыненко согласился в судебном процессе в апреле 2017 года, что суд к мере пресечения должен быть публичным. "И в этом судебном процессе прокуратура озвучивала, собственно, свою позицию, где рассказывала о схеме и как она работала, объясняла в чем обоснованность подозрений к Мартыненко, в чем есть риски (что он может покинуть нашу страну и избегать)", – добавила юрист.

Эта информация и так была известна. Много журналистов из этого процесса вели прямые трансляции. Они есть и сейчас в публичном доступе. Даже тот же нардеп Павел Пинзеник, который брал его на поруки, опубликовал на фейсбуке отрывок подозрения Мартыненко,

– подытожила Щербан.



Елена Щербан

Что известно о деле Мартыненко

НАБУ вместе с САП собрали более 200 томов доказательств по делу экс-нардепа Николая Мартыненко. Ему инкриминируют создание преступной организации, злоупотребление служебным положением и завладение государственными средствами. Расследование против Николая Мартыненко началось еще в 2015 году. За два года детективы НАБУ и САП задержали экс-нардепа.



Расследование против Мартыненко началось в 2015 году

В ходе расследования было установлено, что в период с 2013 до 2016 года организована Мартыненко преступная организация якобы вывела из предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" более 17 миллионов долларов. Средства растратили вероятно вследствие неправомерного заключения контракта на приобретение уранового концентрата для предприятия через австрийскую компанию-посредника.

К тому же нардепа подозревают в том, что он, пользуясь служебным положением, вместе с партнером якобы заработал более 6 миллионов евро на закупку оборудования для государственного предприятия "Энергоатом".

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Однако надолго задержать Мартыненко не получилось. В том же 2017 году Соломенский суд Киева отпустил его на поруки экс-депутатов "Народного фронта" и министров. В мае прошлого года САП и НАБУ передали в суд обвинительный акт в отношении Мартыненко и еще пяти человек. Однако Шевченковский районный суд Киева решил вернуть обвинительный акт прокурору. САП и адвокаты обжаловали такое решение в Апелляционном суде Киева, который вернул дело к рассмотрению. Сейчас ее рассматривает Высший антикоррупционный суд.

В то же время сам Мартыненко считает все обвинения безосновательными и игнорирует вызовы на допрос в НАБУ.



Интервью с Еленой Щербан

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