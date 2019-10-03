Дело бывшего нардепа Мартыненко передали в антикоррупционный суд

Шевченковский районный суд Киева передал дело екснардепа Николая Мартыненко в Высший антикоррупционный суд. Мартыненко обвиняется в хищении почти 700 миллионов гривен украинских госпредприятий.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что Киевский апелляционный суд не согласился с Шевченковским районным судом, что вопрос о передаче дела Мартыненко должен решать Верховный суд.

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В деле Мартыненко нет ни одного спора о подсудности: ведь преступления, которые инкриминируются совершались народным депутатом, а размер ущерба почти 700 миллионов гривен. Именно поэтому она слушаться в Высшем антикоррупционном суде. Нет оснований обращаться в Верховный суд, это означает лишь затягивание времени,

– отметил юрист ГПК Андрей Савин.

Стоит отметить, что ранее Шевченковский районный суд Киева обратился в Апелляционный суд, который должен был обратиться в Верховный апелляционный суд, где должны были решить, передавать ли дело в Высший антикоррупционный суд.

Кто такой Николай Мартыненко и в чем его обвиняют?20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего нардепа от "Народного фронта" Николая Мартыненко. Его обвиняют в растрате средств государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Это нанесло ущерб государству на более 17 миллионов долларов. 22 апреля суд отпустил Мартыненко на поруки.



Впоследствии ему сообщили о подозрении в завладении имуществом госпредприятия "НАЭК "Энергоатом".

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