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      Дело бывшего нардепа Мартыненко передали в антикоррупционный суд

      6 Читати новину українською
      Николай Мартыненко
      Николай Мартыненко / fraza.ua

      Шевченковский районный суд Киева передал дело екснардепа Николая Мартыненко в Высший антикоррупционный суд. Мартыненко обвиняется в хищении почти 700 миллионов гривен украинских госпредприятий.

      В Центре противодействия коррупции сообщили, что Киевский апелляционный суд не согласился с Шевченковским районным судом, что вопрос о передаче дела Мартыненко должен решать Верховный суд.

      Интересно: Верховный суд отправил скандальное дело Насирова к Антикоррупционного суда

      В деле Мартыненко нет ни одного спора о подсудности: ведь преступления, которые инкриминируются совершались народным депутатом, а размер ущерба почти 700 миллионов гривен. Именно поэтому она слушаться в Высшем антикоррупционном суде. Нет оснований обращаться в Верховный суд, это означает лишь затягивание времени,
      – отметил юрист ГПК Андрей Савин.

      Стоит отметить, что ранее Шевченковский районный суд Киева обратился в Апелляционный суд, который должен был обратиться в Верховный апелляционный суд, где должны были решить, передавать ли дело в Высший антикоррупционный суд.

      Кто такой Николай Мартыненко и в чем его обвиняют?20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего нардепа от "Народного фронта" Николая Мартыненко. Его обвиняют в растрате средств государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Это нанесло ущерб государству на более 17 миллионов долларов. 22 апреля суд отпустил Мартыненко на поруки.

      Впоследствии ему сообщили о подозрении в завладении имуществом госпредприятия "НАЭК "Энергоатом".

      как продвигается дело против ЕКСНАРДЕПА николая мартиненко

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Судьи Коррупция Николай Мартыненко Антикоррупционный суд Новости Украины Новости политики
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