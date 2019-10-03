Справу колишнього нардепа Мартиненка передали до антикорупційного суду

Шевченківський районний суд Києва передав справу екснардепа Миколи Мартиненка до Вищого антикорупційного суду. Мартиненко обвинувачується у розкраданні майже 700 мільйонів гривень українських держпідприємств.

У Центрі протидії корупції повідомили, що Київський апеляційний суд не погодився з Шевченківським районним судом, що питання про передачу справи Мартиненка має вирішувати Верховний суд.

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У справі Мартиненка немає жодного спору про підсудність: адже злочини, які інкримінуються вчинялися народним депутатом, а розмір шкоди майже 700 мільйонів гривень. Саме тому вона має слухатися у Вищому антикорупційному суді. Немає підстав звертатися до Верховного суду, це означає лише затягування часу,

– зазначив юрист ЦПК Андрій Савін.

Варто зазначити, що раніше Шевченківський районний суд Києва звернувся в Апеляційний суд, який повинен був звернутися у Верховний апеляційний суд, де повинні були вирішити, чи передавати справу до Вищого антикорупційного суду.

Хто такий Микола Мартиненко та в чому його звинувачують?20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього нардепа від "Народного фронту" Миколу Мартиненка. Його звинувачують у розтраті коштів державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Це завдало збитків державі на понад 17 мільйонів доларів. 22 квітня суд відпустив Мартиненка на поруки .



Згодом йому повідомили про підозру в заволодінні майном держпідприємства "НАЕК" Енергоатом".

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