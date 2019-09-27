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      Верховний суд відправив скандальну справу Насірова до Антикорупційного суду

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      Роман Насіров
      Роман Насіров / 24 Канал

      Касаційний адміністративний суд Верховного суду України скасував усі рішення судів попередніх інстанцій, які були прийняті на користь ексглави Державної фіскальної служби Романа Насірова.

      Судове засідання тривало більше ніж 8 годин. Судді розглянули усі клопотання Насірова, якими він намагався усунути зі справи НАБУ та САП, повідомляє ЦПК.

      До теми: Закони 16 січня: Антикорупційний суд не розглядатиме справи Єфремова та інших ексрегіоналів

      Спершу Насіров просив передати справу до іншої палати ВСУ, а після того, як йому відмовили у цьому, він хотів вдруге заявити про відвід судів, зловживаючи своїми правами. Однак судді, не порушуючи процес, розглянули справу та поставили крапку у судовій тяганині.

      Варто зазначити, що рішення Верховного суду остаточне та не підлягає оскарженню.

      Дворічна історія про "церемоніальні функції" нарешті закінчилася. Тепер на Насірова чекає повноцінний судовий розгляд кримінальної справи проти нього в антикорупційному суді,
      – прокоментував рішення Верховного суду юрист ЦПК Андрій Савін.

      У червні судді апеляційного суду у складі Андрія Парінова, Олександра Беспалова та Наталії Літвінової спершу усунули від цієї справи НАБУ і САП, а потім ухвалили рішення на користь Насірова.

      У чому звинувачують Романа Насірова?Ексголову ДФС підозрюють в ухваленні низки незаконних рішень щодо розтермінування рентних платежів на суму у понад 2 мільярди гривень для компаній, підконтрольних нардепу-втікачу Олександру Онищенку.

      Сам Насіров запевняв, що таким чином "зміг детінізувати частину збору податків і заробити державі 170 мільярдів гривень".

      Під час слідчих дій також було з'ясовано, що окрім українського паспорта у головного фіскала є і паспорт громадянина Великої Британії.

      blog_ava
      Є одна людина, яка про цю історію знає все, – Щербина про справу Байдена
      26 вересня
      4806
      Теги: САП НАБУ Судді Новини України Новини політики Верховний суд України Антикорупційний суд Роман Насіров
      Коментарі
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