Суд зняв відповідальність з Насірова у справі Онищенка

Апеляційний суд зняв відповідальність з екс-глави ДФС Романа Насірова, залишивши без змін рішення Окружного адмінсуду Києва. Фактично, відповідальність за надання розстрочок компаніям Олександра Онищенка переклали на керівників місцевих держподаткових інспекцій.

Таке рішення 24 червня ухвалила трійка суддів Шостого апеляційного адміністративного суду у складі головуючого судді Андрія Парінова, Олександра Беспалова та Наталії Літвіної, повідомляють "Наші гроші".

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Судді вирішили, що Насіров мав повноваження ухвалювати рішення про розстрочення податкового боргу фірмам без обмежень у сумі та в межах одного бюджетного року.

При цьому він не повинен був аналізувати фінансовий стан фірм, яким надавалася розстрочка. Також суд встановив, що Насіров не міг відмовити у розстрочці за наявності позитивного висновку територіальних органів ДФС.

"Фактично, дане рішення і його підтвердження в апеляції дає Роману Насірову можливість перекласти відповідальність за надання розстрочок компаніям Онищенка на керівників місцевих держподаткових інспекцій. Сам він у такому випадку виступає лише як особа, яка затвердила висновки, надані місцевими ДПІ", – пише видання.

У чому звинувачують Романа Насірова?Екс-голову ДФС підозрюють в ухваленні низки незаконних рішень щодо розтермінування рентних платежів на суму у понад 2 мільярди гривень для компаній, підконтрольних нардепу-втікачу Олександру Онищенку.



Сам Насіров запевняв, що таким чином "зміг детінізувати частину збору податків і заробити державі 170 мільярдів гривень".



Під час слідчих дій також було з'ясовано, що окрім українського паспорта у головного фіскала є і паспорт громадянина Великої Британії.