Верховный суд отправил скандальное дело Насирова в Антикоррупционный суд

Кассационный административный суд Верховного суда Украины отменил все решения судов предыдущих инстанций, которые были приняты в пользу ексглавы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Судебное заседание длилось более 8 часов. Судьи рассмотрели все ходатайства Насирова, которыми он пытался устранить из дела НАБУ и САП, сообщает ЦПК.

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Сначала Насиров просил передать дело в другую палату ВСУ, а после того, как ему отказали в этом, он хотел во второй раз заявить об отводе судов, злоупотребляя своими правами. Однако судьи, не нарушая процесс, рассмотрели дело и поставили точку в судебной тяжбе.

Стоит отметить, что решение Верховного суда окончательное и обжалованию не подлежит.

Двухлетняя история о "церемониальные функции" наконец закончилась. Теперь Насирова ждет полноценный судебное разбирательство уголовного дела против него в антикоррупционном суде,

– прокомментировал решение Верховного суда юрист ЦПК Андрей Савин.

В июне судьи апелляционного суда в составе Андрея Паринова, Александра Беспалова и Натальи Литвиновой сначала отстранили от этого дела НАБУ и САП, а затем приняли решение в пользу Насирова.

В чем обвиняют Романа Насирова?Экс-главу ГФС подозревают в принятии ряда незаконных решений относительно рассрочек рентных платежей на сумму более 2 миллиардов гривен для компаний, подконтрольных нардепу-беглецу Александру Онищенко.



Сам Насиров уверял, что таким образом "смог детенизировать часть сбора налогов и заработать государству 170 миллиардов гривен".



Во время следственных действий также было выяснено, что кроме украинского паспорта у главного фискала есть и паспорт гражданина Великобритании.