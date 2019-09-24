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      Законы 16 января: Антикоррупционный суд не будет рассматривать дела Ефремова и экс-регионалов

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      Александр Ефремов
      Александр Ефремов / radiosvoboda.org

      Высший антикоррупционный суд не будет рассматривать дела о "диктаторских законах 16 января", которые обострили противостояние на Майдане. Судьи считают, что эти дела не относятся к компетенции ВАКС.

      Обвиняемыми по делу является экс-руководитель фракции "Партия регионов" Александр Ефремов, а также бывшие народные депутаты Александр Стоян и Сергей Гордиенко.

      Важно: Освобождение Ефремова: о причинах и последствиях решения суда

      Судья Екатерина Сикора пояснила, что решение суда связано с изменениями в законодательстве, которые недавно приняла Верховная Рада.

      Эти изменения разграничивают подсудность коррупционных дел. Среди дел, расследование которых уже завершено, в компетенцию новосозданного Высшего антикоррупционного суда принадлежат только те, которыми занималось НАБУ и САП.

      Что известно о "диктаторских законах" 16 января?16 января 2014 года Верховная Рада путем голосования руками приняла пакет законов, которые существенно ущемляли права и свободы граждан. Это событие обострило противостояние на Майдане.

      Верховная Рада отменила нормы указанных законов 24 февраля 2014 года.

      В связи с этим ВАКС перенаправит эти дела в другой суд. В то же время, по решению апелляционной инстанции дела могут быть вновь возвращены Антикоррупционному суду. В свою очередь, прокуроры считают, что дело может и должно рассматриваться в ВАКС.

      Стоит знать! "Диктаторские законы", которые инициировал Янукович, вызвали эскалацию на Майдане, – отчет ГПУ

      Адвокаты подсудимых заявили, что удовлетворены решением суда.

      Кто такой Ефремов и в чем его обвиняют?Александр Ефремов – украинский политик, который был первым заместителем председателя "Партии регионов" и председателем ее фракции до 2014 года. Политик был противником Евромайдана, инициатором и участником ручного голосования за законы 16 января 2014 года, которые закрепляли диктатуру Виктора Януковича и ограничивали права и свободы украинцев.

      В 2015 году Ефремова задержали по обвинению "в содействии сепаратизму" и "посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины", но отпустили. Через год задержали повторно.

      22 июля Апелляционный суд Киева, рассмотрев жалобу защитников Ефремова, постановил отпустить его под круглосуточный домашний арест в Киеве. 19 сентября суд изменил меру пресечения бывшему регионалу Александру Ефремову. Его отпустили на личные обязательства сроком на два месяца. Теперь единственное, что требуется от Ефремова не выезжать за границу и приходить на судебные заседания.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Законодательство Партия регионов Александр Ефремов Антикоррупционный суд
      Источник: 24 Канал
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