Законы 16 января: Антикоррупционный суд не будет рассматривать дела Ефремова и экс-регионалов

Высший антикоррупционный суд не будет рассматривать дела о "диктаторских законах 16 января", которые обострили противостояние на Майдане. Судьи считают, что эти дела не относятся к компетенции ВАКС.

Обвиняемыми по делу является экс-руководитель фракции "Партия регионов" Александр Ефремов, а также бывшие народные депутаты Александр Стоян и Сергей Гордиенко.

Важно: Освобождение Ефремова: о причинах и последствиях решения суда

Судья Екатерина Сикора пояснила, что решение суда связано с изменениями в законодательстве, которые недавно приняла Верховная Рада.

Эти изменения разграничивают подсудность коррупционных дел. Среди дел, расследование которых уже завершено, в компетенцию новосозданного Высшего антикоррупционного суда принадлежат только те, которыми занималось НАБУ и САП.

Что известно о "диктаторских законах" 16 января?16 января 2014 года Верховная Рада путем голосования руками приняла пакет законов, которые существенно ущемляли права и свободы граждан. Это событие обострило противостояние на Майдане.



Верховная Рада отменила нормы указанных законов 24 февраля 2014 года.

В связи с этим ВАКС перенаправит эти дела в другой суд. В то же время, по решению апелляционной инстанции дела могут быть вновь возвращены Антикоррупционному суду. В свою очередь, прокуроры считают, что дело может и должно рассматриваться в ВАКС.

Стоит знать! "Диктаторские законы", которые инициировал Янукович, вызвали эскалацию на Майдане, – отчет ГПУ

Адвокаты подсудимых заявили, что удовлетворены решением суда.

Кто такой Ефремов и в чем его обвиняют?Александр Ефремов – украинский политик, который был первым заместителем председателя "Партии регионов" и председателем ее фракции до 2014 года. Политик был противником Евромайдана, инициатором и участником ручного голосования за законы 16 января 2014 года, которые закрепляли диктатуру Виктора Януковича и ограничивали права и свободы украинцев.



В 2015 году Ефремова задержали по обвинению "в содействии сепаратизму" и "посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины", но отпустили. Через год задержали повторно.



22 июля Апелляционный суд Киева, рассмотрев жалобу защитников Ефремова, постановил отпустить его под круглосуточный домашний арест в Киеве. 19 сентября суд изменил меру пресечения бывшему регионалу Александру Ефремову. Его отпустили на личные обязательства сроком на два месяца. Теперь единственное, что требуется от Ефремова – не выезжать за границу и приходить на судебные заседания.