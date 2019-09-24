Закони 16 січня: Антикорупційний суд не розглядатиме справи Єфремова та інших ексрегіоналів

Вищий антикорупційний суд не розглядатиме справи про "диктаторські закони 16 січня", які загострили протистояння на Майдані. Судді вважають, що ці справи не відносяться до компетенції ВАКС.

Обвинуваченими у справі є екскерівник фракції "Партії регіонів" Олександр Єфремов, а також колишні народні депутати Олександр Стоян і Сергій Гордієнко.

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Суддя Катерина Сікора пояснила, що рішення суду пов'язане зі змінами до законодавства, які нещодавно ухвалила Верховна Рада.

Ці зміни розмежовують підсудність корупційних справ. Серед справ, розслідування яких вже завершене, до компетенції новоствореного Вищого антикорупційного суду належать лише ті, якими займалось НАБУ і САП.

Що відомо про "диктаторські закони" 16 січня?16 січня 2014 року Верховна Рада шляхом голосування руками прийняла пакет законів, які суттєво утискали права і свободи громадян. Ця подія загострила протистояння на Майдані.



Верховна Рада скасувала норми зазначених законів 24 лютого 2014 року.

У зв'язку з цим ВАКС перенаправить ці справи до іншого суду. Водночас, за рішенням апеляційної інстанції справи можуть бути знову повернені Антикорупційному суду. У свою чергу, прокурори ввжають, що справа може і повинна розглядатися у ВАКС.

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Адвокати підсудних заявили, що задоволені рішенням суду.

Хто такий Єфремов і в чому його звинувачують?Олександр Єфремов – український політик, який був першим заступником голови "Партії регіонів" і головою її фракції до 2014 року. Політик був противником Євромайдану, ініціатором і учасником ручного голосування за диктаторські закони 16 січня 2014 року, які закріплювали диктатуру Віктора Януковича й обмежували права і свободи українців.



У 2015 році Єфремова затримали за звинуваченням "у сприянні сепаратизму" та "зазіханні на територіальну цілісність і суверенітет України", але відпустили. За рік затримали повторно.



22 липня Апеляційний суд Києва, розглянувши скаргу захисників Єфремова, ухвалив відпустити його під цілодобовий домашній арешт у Києві. 19 вересня суд змінив запобіжний засіб колишньому регіоналу Олександру Єфремову. Його відпустили на особисті зобов'язання терміном на два місяці. Тепер єдине, що потрібно від Єфремова – не виїжджати за кордон і приходити на судові засідання.