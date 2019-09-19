Суд скасував домашній арешт Єфремову і дозволив зняти електронний браслет

Суд змінив запобіжний захід колишньому регіоналу Олександру Єфремову з домашнього арешту на особисті зобов'язання терміном на два місяці.

Розгляд справи зараз перебуває на стадії дослідження доказів. Справа по звинуваченню Єфремова слухається в Старобільському районному суді Луганської області.

Важливо: Дембельський акорд колишньої влади: чому Єфремова випустили із СІЗО

Це найм'якіший запобіжний захід, м'якішого не існує. Фактично, людина просто зобов'язується з'являтися до суду,

– повідомив адвокат колишнього регіонала Олександр Мельников.

Тепер єдине, що потрібно від Єфремова – не виїжджати за кордон і приходити на судові засідання.

Читайте також: Звільнення Єфремова: про причини і наслідки рішення суду

Хто такий Єфремов і в чому його звинувачуютьОлександр Єфремов – український політик, який був першим заступником голови "Партії регіонів" і головою її фракції до 2014 року. Політик був противником Євромайдану, ініціатором і учасником ручного голосування за диктаторські закони 16 січня 2014 року, які закріплювали диктатуру Віктора Януковича й обмежували права і свободи українців.



У 2015 році Єфремова затримали за звинуваченням "у сприянні сепаратизму" та "зазіханні на територіальну цілісність і суверенітет України", але відпустили. За рік затримали повторно. З 2017 року розгляд справи – про державну зраду, організацію і підтримку так званої "ЛНР" – перенаправили до Луганської області в місто Старобільськ.



22 липня Апеляційний суд Києва, розглянувши скаргу захисників Єфремова, ухвалив відпустити його під цілодобовий домашній арешт у Києві.