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      Суд скасував домашній арешт Єфремову і дозволив зняти електронний браслет

      956 Читать новость на русском
      Олександр Єфремов
      Олександр Єфремов / delo.ua

      Суд змінив запобіжний захід колишньому регіоналу Олександру Єфремову з домашнього арешту на особисті зобов'язання терміном на два місяці.

      Розгляд справи зараз перебуває на стадії дослідження доказів. Справа по звинуваченню Єфремова слухається в Старобільському районному суді Луганської області.

      Важливо: Дембельський акорд колишньої влади: чому Єфремова випустили із СІЗО

      Це найм'якіший запобіжний захід, м'якішого не існує. Фактично, людина просто зобов'язується з'являтися до суду,
      – повідомив адвокат колишнього регіонала Олександр Мельников.

      Тепер єдине, що потрібно від Єфремова – не виїжджати за кордон і приходити на судові засідання.

      Читайте також: Звільнення Єфремова: про причини і наслідки рішення суду

      Хто такий Єфремов і в чому його звинувачуютьОлександр Єфремов – український політик, який був першим заступником голови "Партії регіонів" і головою її фракції до 2014 року. Політик був противником Євромайдану, ініціатором і учасником ручного голосування за диктаторські закони 16 січня 2014 року, які закріплювали диктатуру Віктора Януковича й обмежували права і свободи українців.

      У 2015 році Єфремова затримали за звинуваченням "у сприянні сепаратизму" та "зазіханні на територіальну цілісність і суверенітет України", але відпустили. За рік затримали повторно. З 2017 року розгляд справи – про державну зраду, організацію і підтримку так званої "ЛНР" – перенаправили до Луганської області в місто Старобільськ.

      22 липня Апеляційний суд Києва, розглянувши скаргу захисників Єфремова, ухвалив відпустити його під цілодобовий домашній арешт у Києві.

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      Теги: Новини України Новини політики Партія регіонів Олександр Єфремов
      Джерело: 24 Канал
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