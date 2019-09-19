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      Суд отменил домашний арест Ефремову и позволил снять электронный браслет

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      Александр Ефремов
      Александр Ефремов / delo.ua

      Суд изменил меру пресечения бывшему регионалу Александру Ефремову с домашнего ареста на личные обязательства сроком на два месяца.

      Рассмотрение дела сейчас находится на стадии исследования доказательств. Дело по обвинению Ефремова слушается в Старобельском районном суде Луганской области.

       Важно: Дембельский аккорд бывшей власти: почему Ефремова выпустили из СИЗО

      Это самая мягкая мера пресечения, более мягкой нет. Фактически, человек просто обязуется являться в суд,
      – сообщил адвокат бывшего регионала Александр Мельников.

      Теперь единственное, что требуется от Ефремова – не выезжать за границу и приходить на судебные заседания.

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      Кто такой Ефремов и в чем его обвиняют
      Александр Ефремов – украинский политик, который был первым заместителем председателя "Партии регионов" и председателем ее фракции до 2014 года. Политик был противником Евромайдана, инициатором и участником ручного голосования за законы 16 января 2014 года, которые закрепляли диктатуру Виктора Януковича и ограничивали права и свободы Украинской.

      В 2015 году Ефремова задержали по обвинению "в содействии сепаратизму" и "посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины", но отпустили. Через год задержали повторно. С 2017 года рассмотрение дела – о государственной измене, организации и поддержку так называемой "ЛНР" – перенаправили в Луганской области в город Старобельск.

      22 июля Апелляционный суд Киева, рассмотрев жалобу защитников Ефремова, постановил отпустить его под круглосуточный домашний арест в Киеве.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Партия регионов Александр Ефремов
      Источник: 24 Канал
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