00:02
24 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Permesso di Солов'їний помьот. Путіна підмочили
      Вєсті Кремля
      21:03, 23 липня
      Вєсті. UA: Квест Луценка для Рябошапки. Традиції Наді Савченко повертаються
      Вєсті.UA
      20:20, 23 липня
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Звільнення Єфремова: про причини і наслідки рішення суду

      1974 Читать новость на русском
      Звільнення Олександра Єфремова із СІЗО – причини і наслідки рішення суду
      Чому ніхто з поплічників Януковича не отримав реального покарання? / 24 канал

      Звільнення з СІЗО одіозного екс-регіонала Єфремова не надто здивувало. Судовий розгляд триває давно, а вироку так і немає. Справу явно затягують. Чому Єфремову змінили запобіжний захід і що буде далі, – в матеріалі 24 каналу.

      Підозр багато, вироку немає

      Розгляд справ Олександра Єфремова триває кілька років. У 2015 році Генпрокуратура висунула проти Єфремова кілька звинувачень: у заволодінні майном державного підприємства "Луганськвугілля" і організації фальсифікації голосування за так звані диктаторські закони 16 січня 2014 року.

      Читайте також: Суд Євросоюзу зняв санкції з Януковича і його найближчого оточення

      Але ці справи до суду не дійшли. У 2017 році Апеляційний суд Києва визнав необґрунтованою підозру екс-голові фракції Партії регіонів Олександру Єфремову у привласненні або розтраті майна. Як розповів 24 каналу експерт Дмитро Снєгирьов, довести цю справу було складно. "Луганськвугілля" розташоване на окупованій території. Отримати документи, які доводили б провину Єфремова, нереально.

      Єфремов лнр
      Єфремова звинувачують в органазації  заколоту в Луганську / Стоптерор 

      У 2017 році розгляд справи екс-глави фракції Партії регіонів перенаправили до Луганської області в місто Старобільськ. Старобільський суд розглядав справи про державну зраду, організацію і підтримку так званої "ЛНР". І експерти вважали її перспективною. Водночас застерігали: головні свідки, які б могли підтвердити пряму участь Єфремова в організації "ЛНР", або втекли з України, або проти них зняли обвинувачення. Зокрема, екс-депутат Луганської облради Арсен Клінчаєв втік до Росії. Як зазначає Дмитро Снєгирьов, Клінчаєв виїхав без будь-яких проблем. Це наштовхує на думку, що його могли випустити спеціально.

      Читайте також: Провал реформи: як українці потерпають від недоброчесних суддів

      22 липня Апеляційний суд Києва, розглянувши скаргу захисників Єфремова, ухвалив відпустити його під цілодобовий домашній арешт у Києві.

      Режим Януковича відбувся легким переляком

      Як зауважує юрист-криміналіст Анна Маляр, режим Януковича відбувся легким переляком. За її словами, в перші місяці після Революції гідності працювала цікава схема. Адже з високопосадовців колишнього режиму ніхто так і не опинився за гратами. Більшість поплічників Януковича і він сам за межами України – із збереженими банківськими рахунками.

      Після приходу до влади Порошенка накладали арешти на рахунки поплічників Януковича. При цьому на день-два арешт знімали, даючи можливість їхнім власникам вивести гроші. Тобто навіть матеріально вони не постраждали,
      – говорить Анна Маляр.

      янукович єфремов
      Ніхто з представників режиму Януковича не отримав реального покарання / GettyImages

      Читайте також: ДБР перевіряє, чи допоміг Порошенко втекти скандальному судді за кордон

      Юрист не виключає, що комусь так було вигідно, або були домовленості. Можливо, боялися, що під час розслідування спливуть неприємні речі для нової влади.

      Єфремов в списку співучасників злочинного режиму Януковича – людина, якій найбільше "не пощастило". Всі інші змогли вирішити своє питання. Вони уникнули навіть такого розслідування, яке проводилося відносно Єфремова. Можливо, зміна запобіжного заходу Єфремову – дембельський акорд вже колишньої влади. Приміром, не хочуть залишити тих, з ким у них були домовленості,
      – вважає Маляр.

      Судова система – корупційна і непідконтрольна державі

      На переконання директора соціологічної служби "Український барометр" Віктора Небоженка, в історії з Єфремовим показова особлива роль української судової феодальної машини.

      Якщо Єфремов винен, то суд за три роки вже міг прийняти рішення. Це тому, що судова система капсульована, закрита, легко використовує закон і владу на самоствердження і корупцію,
      – вважає Небоженко.

      суд єфремов
      В Україні залишилася висока корупція в судах / Оглядач 

      На думку політолога, Єфремов поки не домовився з судами. Хоча створив кращі для себе умови. Але, говорить експерт, навряд чи суди виправдають Єфремова.

      Це не справедливе рішення суду, а просто договорняк між втомленим сидіти Єфремовим і тими, хто його посадив. Генпрокурор Луценко ніби ні при чому. Але він залишає напівзруйновану правоохоронну систему. І для нового президента Зеленського це колосальне випробування,
      – наголошує Віктор Небоженко.

      Водночас Анна Маляр зауважує: відносно Єфремова давно тягнеться цілий ланцюг підозр. Але його так і не притягли до відповідальності. Хоча в Порошенка був свій генпрокурор Луценко, опозиція вже не заважала. Створили нові правоохоронні органи. А в результаті одиничні вироки за сепаратизм – посягання на територіальну цілісність України. І це цапи-відбувайли, які суттєво не впливали на політику.

      blog_ava
      Скільки місць у Раді отримають партії-переможці
      23 липня
      21944
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Судді Статті Публікації Олександр Єфремов Юрій Луценко Віктор Янукович
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 23 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Обдирав людей на мільйони й відбувся штрафом у 17 тисяч: про афери у Дарницькому суді
      23 липня , 23:00 Обдирав людей на мільйони й відбувся штрафом у 17 тисяч: про афери у Дарницькому суді
      Тетяна Мартинюк 346
      Головні новини 23 липня: хто вбив Шеремета, мінування ЦВК і Рябошапка як генпрокурор
      23 липня , 22:20 Головні новини 23 липня: хто вбив Шеремета, мінування ЦВК і Рябошапка як генпрокурор
      2221
      Поездка равносильна смерти, геноцид крымчан и возрождение Ленина: новости Крымнаша
      23 липня , 22:00 Поездка равносильна смерти, геноцид крымчан и возрождение Ленина: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Коли і на скільки зростуть ціни на квартири: чого чекати від ринку після виборів
      23 липня , 21:01 Коли і на скільки зростуть ціни на квартири: чого чекати від ринку після виборів
      2892
      Кандидати на посади міністрів та силовиків: прогнози і заяви
      23 липня , 21:00 Кандидати на посади міністрів та силовиків: прогнози і заяви
      Світлана Попова 13484
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук