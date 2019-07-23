Звільнення Єфремова: про причини і наслідки рішення суду

Звільнення з СІЗО одіозного екс-регіонала Єфремова не надто здивувало. Судовий розгляд триває давно, а вироку так і немає. Справу явно затягують. Чому Єфремову змінили запобіжний захід і що буде далі, – в матеріалі 24 каналу.

Підозр багато, вироку немає

Розгляд справ Олександра Єфремова триває кілька років. У 2015 році Генпрокуратура висунула проти Єфремова кілька звинувачень: у заволодінні майном державного підприємства "Луганськвугілля" і організації фальсифікації голосування за так звані диктаторські закони 16 січня 2014 року.

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Але ці справи до суду не дійшли. У 2017 році Апеляційний суд Києва визнав необґрунтованою підозру екс-голові фракції Партії регіонів Олександру Єфремову у привласненні або розтраті майна. Як розповів 24 каналу експерт Дмитро Снєгирьов, довести цю справу було складно. "Луганськвугілля" розташоване на окупованій території. Отримати документи, які доводили б провину Єфремова, нереально.



Єфремова звинувачують в органазації заколоту в Луганську / Стоптерор

У 2017 році розгляд справи екс-глави фракції Партії регіонів перенаправили до Луганської області в місто Старобільськ. Старобільський суд розглядав справи про державну зраду, організацію і підтримку так званої "ЛНР". І експерти вважали її перспективною. Водночас застерігали: головні свідки, які б могли підтвердити пряму участь Єфремова в організації "ЛНР", або втекли з України, або проти них зняли обвинувачення. Зокрема, екс-депутат Луганської облради Арсен Клінчаєв втік до Росії. Як зазначає Дмитро Снєгирьов, Клінчаєв виїхав без будь-яких проблем. Це наштовхує на думку, що його могли випустити спеціально.

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22 липня Апеляційний суд Києва, розглянувши скаргу захисників Єфремова, ухвалив відпустити його під цілодобовий домашній арешт у Києві.

Режим Януковича відбувся легким переляком

Як зауважує юрист-криміналіст Анна Маляр, режим Януковича відбувся легким переляком. За її словами, в перші місяці після Революції гідності працювала цікава схема. Адже з високопосадовців колишнього режиму ніхто так і не опинився за гратами. Більшість поплічників Януковича і він сам за межами України – із збереженими банківськими рахунками.

Після приходу до влади Порошенка накладали арешти на рахунки поплічників Януковича. При цьому на день-два арешт знімали, даючи можливість їхнім власникам вивести гроші. Тобто навіть матеріально вони не постраждали,

– говорить Анна Маляр.



Ніхто з представників режиму Януковича не отримав реального покарання / GettyImages

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Юрист не виключає, що комусь так було вигідно, або були домовленості. Можливо, боялися, що під час розслідування спливуть неприємні речі для нової влади.

Єфремов в списку співучасників злочинного режиму Януковича – людина, якій найбільше "не пощастило". Всі інші змогли вирішити своє питання. Вони уникнули навіть такого розслідування, яке проводилося відносно Єфремова. Можливо, зміна запобіжного заходу Єфремову – дембельський акорд вже колишньої влади. Приміром, не хочуть залишити тих, з ким у них були домовленості,

– вважає Маляр.

Судова система – корупційна і непідконтрольна державі

На переконання директора соціологічної служби "Український барометр" Віктора Небоженка, в історії з Єфремовим показова особлива роль української судової феодальної машини.

Якщо Єфремов винен, то суд за три роки вже міг прийняти рішення. Це тому, що судова система капсульована, закрита, легко використовує закон і владу на самоствердження і корупцію,

– вважає Небоженко.



В Україні залишилася висока корупція в судах / Оглядач

На думку політолога, Єфремов поки не домовився з судами. Хоча створив кращі для себе умови. Але, говорить експерт, навряд чи суди виправдають Єфремова.

Це не справедливе рішення суду, а просто договорняк між втомленим сидіти Єфремовим і тими, хто його посадив. Генпрокурор Луценко ніби ні при чому. Але він залишає напівзруйновану правоохоронну систему. І для нового президента Зеленського це колосальне випробування,

– наголошує Віктор Небоженко.

Водночас Анна Маляр зауважує: відносно Єфремова давно тягнеться цілий ланцюг підозр. Але його так і не притягли до відповідальності. Хоча в Порошенка був свій генпрокурор Луценко, опозиція вже не заважала. Створили нові правоохоронні органи. А в результаті одиничні вироки за сепаратизм – посягання на територіальну цілісність України. І це цапи-відбувайли, які суттєво не впливали на політику.