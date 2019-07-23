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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Дембельський акорд колишньої влади: чому Єфремова випустили із СІЗО

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      Після трьох років Єфремова відпустили з СІЗО
      Після трьох років Єфремова відпустили з СІЗО / Радіо Свобода

      Режим Януковича відбувся легким переляком. З високопосадовців колишнього режиму ніхто так і не опинився за гратами.

      Як пояснила у коментарі 24 каналу юрист-криміналіст Анна Маляр, в перші місяці після Революції Гідності працювала цікава схема. В результаті більшість поплічників Януковича і він сам – за межами України і зі збереженими банківськими рахунками.

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      Після приходу до влади Порошенка накладали арешти на рахунки поплічників Януковича. При цьому на день-два арешт знімали, даючи можливість їхнім власникам вивести гроші. Тобто навіть матеріально вони не постраждали,
      – говорить Анна Маляр.

      Юрист не виключає, що комусь так було вигідно, або були домовленості. Можливо, боялися, що під час розслідування випливуть неприємні речі для нової влади.

      Єфремов у списку співучасників злочинного режиму Януковича – людина, якій найбільше "не пощастило". Всі інші змогли вирішити своє питання. Вони уникнули навіть такого розслідування, яке проводилося щодо Єфремова. Можливо, зміна запобіжного заходу Єфремову – дембельський акорд вже колишньої влади. Приміром, не хочуть залишити тих, з ким у них були домовленості,
      – вважає Маляр.

      Водночас Анна Маляр зауважує: відносно Єфремова давно тягнеться цілий ланцюг підозр. Але його так і не притягли до відповідальності. Хоча в Порошенка був свій генпрокурор Луценко, опозиція вже не заважала. Створили нові правоохоронні органи. А в результаті – одиничні вироки за сепаратизм, посягання на територіальну цілісність України. І це цапи-відбувайли, які суттєво не впливали на політику.

      Хто такий Олександр Єфремов? Єфремов – український політик, який був першим заступником голови "Партії регіонів" і головою її фракції до 2014 року. Політик був противником Євромайдану, ініціатором і учасником ручного голосування за диктаторські закони 16 січня 2014 року, які закріплювали диктатуру Віктора Януковича й обмежували права і свободи українців. У 2015 році Єфремова затримали за звинуваченням "у сприянні сепаратизму" та "зазіханні на територіальну цілісність і суверенітет України", але відпустили. За рік затримали повторно.

      З 2017 року розгляд справи – про державну зраду, організацію і підтримку так званої "ЛНР" – перенаправили до Луганської області в місто Старобільськ. 22 липня Апеляційний суд Києва, розглянувши скаргу захисників Єфремова, ухвалив відпустити його під цілодобовий домашній арешт у Києві.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Судді Олександр Єфремов Віктор Янукович Євромайдан
      Джерело: 24 канал
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