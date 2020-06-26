Федеральний кримінальний суд Швейцарії 26 червня визнав винним колишнього депутата від "Народного фронту" Миколу Мартиненка. Його звинувачують у відмиванні понад 2,8 мільйона євро.

Також суд визнав винним ще одного громадянина України Павла Скаленка, який разом із Мартиненком фігурує в кримінальній справі НАБУ та САП. Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на джерела.

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Що відомо про вирок Мартиненку

Миколі Мартиненку оголосили покарання у вигляді 28 місяців ув’язнення, 12 з яких "безумовного відбування".

Павло Скаленко має відсидіти 24 місяців ув’язнення.

Засідання кримінальної палати Федерального суду відбулося 26 червня о 14:00 за місцевим часом у швейцарському місті Беллінцона.

В чому звинувачують Мартиненка і його поплічників

За данимими швейцарських слідчих, Микола Мартиненко та Павло Скаленко підозрюються в тому, що відкривали в банках Швейцарії рахунки, з яких купували нерухоме майно та активи в цій та інших країнах. Таким чином вони відмивали гроші, отримані незаконним шляхом в Україні та Чехії .

. Мартиненко начебто доручив Скаленку створити офшорну компанію у Панамі. Її фіктивними директорами були громадяни цієї країни, але всі вони призначили Мартиненка своїм уповноваженим представником. Відтак, за вказівкою Мартиненка Скаленко відкривав банківські рахунки в Швейцарії від імені офшору, зазначаючи в документах бенефіціарним власником активів саме екснардепа.

Микола Мартиненко та українська частина загальної справи

Відзначимо, що справа в Швейцарії тісно пов'язана з українською справою щодо Мартиненка та його спільників, яку вели НАБУ й САП. Зараз вони розглядається в Антикорупційному суді.

Ще на початку минулого року правоохоронці оприлюднили в суді документи, які свідчать про прямий стосунок Мартиненка до офшорної компанії Bradcrest Investments. За даними слідства, вона в декількох країнах (Чехія, Швейцарія, Україна) отримувала "відкати" на українських підрядах "Енергоатому" на загальну суму 6,5 мільйона євро.

Зверніть увагу! В українському суді розглядається справа щодо заволодіння ексдепутатом "Народного фронту" коштами "Енергоатому" під час закупівлі обладнання в компанії Škoda JS. А також заволодіння коштами держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Це завдало збитків державі на понад 17 мільйонів доларів.20 квітня детективи НАБУ затримали Мартиненка, але вже 22 квітня суд відпустив його на поруки.

Позиція Мартиненка та його адвокатів

Захисники ексдепутата заявляли, що Мартиненко ніяких документів до банку не подавав. За даними журналістів, його адвокати у Швейцарії повідомили суду, що заявляють апеляцію на це рішення.

Наразі Микола Мартиненко на рішення суду Швейцарії поки не відреагував. Водночас раніше він своєї провини за цими звинуваченнями не визнавав.