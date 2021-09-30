К тому же Евросоюз сам сможет ввести запрет на въезд в страны-члены. Так объяснил СМИ соответствующую рекомендацию отчета Европейской счетной палаты докладчик Юган Партс.

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Нежелательный список олигархов

Составить соответствующий список конкретных лиц может Европейский совет. Это будет своего рода модель того, как обращаться с этой группой людей, чтобы ограничить их возможности на европейском рынке. В частности речь идет об отмывании денег

Но любое решение такого типа передается в Европейскую службу внешних действий, где вместе со странами-членами ЕС могут подумать о том, как запретить въезд в ЕС конкретным лицам, которые находятся под большим подозрением,

– объяснил Юган Партс.

Аудитор подчеркнул, что речь идет не о санкциях, просто об ограничении незаконной деятельности. Относительно конкретных имен, кому могут запретить въезд, Партс отмолчался, отметив, что это не работа аудиторов, а всех лиц знают в СМИ.

Он отметил, что сам отчет, так же как и рекомендации, непосредственно направлены на то, чтобы найти способы, как "улучшить общее руководство и политику".

Отчет о борьбе с коррупцией в Украине

Юган Партс отвечал за подготовку отчета Европейской счетной палаты. Он посвящен поддержке реформ в Украине в борьбе с коррупцией на высоком уровне. Документ обнародовали 23 сентября.

В отчете, представленном палатой, говорилось о том, что сейчас отдельные украинцы, которых подозревают в крупной коррупции, могут свободно въезжать на территорию ЕС и пользоваться там своими активами. Между тем аудиторы рекомендуют предотвратить это.

К тому же Партс подчеркнул, что "коррупция в Украине захватила государство". Мол, олигархи имеют большое влияние на действующую власть, политику, бизнес и СМИ.

Деолигархизация и реакция ЕС