В Евросоюзе нет стран, коррумпированных настолько как Украина. Докладчик-аудитор Евросоюза высказал такое мнение в эксклюзивном интервью изданию.

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В Украине речь идет о "ситуации так называемого захвата государства"

Юган Партс рассказал, что "верховенство права является фундаментальной основой для достижения успехов во всех других сферах". Более того, он добавил: "Большая коррупция – это когда высокая власть связана с частными интересами".

В Украине речь идет о "ситуации так называемого захвата государства". Он заявил, что "захват государства" – это, когда "кто-то, вы называете их олигархами, мы – тоже, или группа людей, используют свое положение и разные инструменты – СМИ, политику, управление, госпредприятия – в личных интересах.

И главный вопрос, критический вопрос нашего отчета – насколько политика ЕС действительно сосредоточена на этом главном ядре причин большой коррупции,

– детализировал он.

Партс также ответил на вопрос, сколько стран в Евросоюзе коррумпированы так как Украина. Он заявил, что в украинском случае ситуация с коррупцией эндемичная и заверил, что "никто не оспаривает, что это не так – это эндемичная, очень распространенная ситуация, ситуация с захватом государства".

Юган Партс заявил, что по этому вопросу есть консенсус среди исследователей, международных организаций, многих правительств, которые на двусторонней основе работают с Украиной.

Ситуацию в Украине не сравнить ни с одной из стран-членов ЕС, – докладчик-аудитор ЕС

Я считаю, что ситуацию в Украине не сравнить с любыми странами ЕС. Лучшим показателем этого является связь между экономическим развитием – ВВП на душу населения и индексом коррупции,

– заявил Юган Партс

Он объяснил, – если положить эти два показателя вместе, то:

"Украина и ВВП на душу населения – возможно, я ошибаюсь, – это около 5 тысяч долларов в год, в Польше – 18 тысяч, в Эстонии – 23 тысячи;

но все мы начали в 1992 году с одной стартовой точки".

Это – результат влияния коррупции. Я думаю, что Украина уникальна. Если вы посмотрите на данные, то эта страна должна быть очень богатой, но эта небольшая группа людей стала такой богатой, что они смогли взять в заложники всю страну,

– объяснил политик.

Обратите внимание! Юган Партс был ответственный за подготовку отчета Европейской счетной палаты (ЕСП), посвященного поддержке Евросоюзом реформ в Украине в борьбе с коррупцией на высоком уровне. Документ обнародовали 23 сентября. Парс объяснил, что в отчете Европейская счетная палата не анализировала деятельность украинской власти, поскольку осуществляет проверку институтов в исполнительных органах Евросоюза, таких как Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий (ЕСВД).



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