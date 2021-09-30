В Євросоюзі немає країн, настільки корумпованих настільки, як Україна. Доповідач-аудитор Євросоюзу висловив таку думку в ексклюзивному інтерв'ю виданню.

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В Україні мовиться про "ситуацію так званого захоплення держави"

Юган Партс розповів, що "верховенство права є фундаментальною засадою для досягнення успіхів у всіх інших сферах". Ба більше, він додав: "Велика корупція – це коли висока влада пов'язана з приватними інтересами".

Натомість в Україні мовиться про "ситуацію так званого захоплення держави". Він заявив, "захоплення держави" – це, коли "хтось, ви називаєте їх олігархами, ми – теж, або група людей використовують своє становище і різні інструменти – ЗМІ, політику, управління, держпідприємства – у особистих інтересах.

І головне питання, критичне питання нашого звіту – наскільки політика ЄС справді зосереджена на цьому головному ядрі причин великої корупції,

– деталізував він.

Партс також відповів на запитання, скільки країн у Євросоюзі корумповані так, як Україна. Він заявив, що в українському випадку ситуація з корупцією ендемічна та запевнив, що "ніхто не оспорює, що це не так – це ендемічна, дуже поширена ситуація, ситуація з захопленням держави".

Юган Партс заявив, що з цього питання є консенсус серед дослідників, міжнародних організацій, багатьох урядів, які на двосторонній основі працюють з Україною.

Ситуацію в Україні не порівняти з жодною з країн-членів ЄС, – доповідач-аудитор ЄС

Я вважаю, що ситуацію в Україні не порівняти з будь-якими країнами ЄС. Найкращим показником цього є зв'язок між економічним розвитком – ВВП на душу населення та індексом корупції,

– заявив Юган Партс

Він пояснив, – якщо покласти ці два показники разом, то:

"Україна та ВВП на душу населення – можливо, я помиляюся, – це близько 5 тисяч доларів на рік, у Польщі – 18 тисяч, в Естонії – 23 тисячі;

але всі ми почали в 1992 році з однією стартової точки".

Це – результат впливу корупції. Я думаю, що Україна унікальна. Якщо ви подивитеся на дані, то ця країна має бути дуже багатою, але ця невелика група людей стала такою багатою, що вони змогли взяти в заручники всю країну,

– пояснив політик.

Зверніть увагу! Юган Партс був відповідальний за підготовку звіту Європейської рахункової палати (ЄРП), присвяченого підтримці Євросоюзом реформ в Україні в боротьбі з корупцією на високому рівні. Документ оприлюднили 23 вересня. Парс пояснив, що у звіті Європейська рахункова палата не аналізувала діяльність української влади, оскільки здійснює перевірку інституцій у виконавчих органах Євросоюзу, таких як Єврокомісія та Європейська служба зовнішніх дій (ЄСЗД).

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