В Євросоюзі немає країн, настільки корумпованих настільки, як Україна. Доповідач-аудитор Євросоюзу висловив таку думку в ексклюзивному інтерв'ю виданню.
До теми У Єврокомісії відреагували на рішучість Зеленського побороти вплив олігархів в Україні
В Україні мовиться про "ситуацію так званого захоплення держави"
Юган Партс розповів, що "верховенство права є фундаментальною засадою для досягнення успіхів у всіх інших сферах". Ба більше, він додав: "Велика корупція – це коли висока влада пов'язана з приватними інтересами".
Натомість в Україні мовиться про "ситуацію так званого захоплення держави". Він заявив, "захоплення держави" – це, коли "хтось, ви називаєте їх олігархами, ми – теж, або група людей використовують своє становище і різні інструменти – ЗМІ, політику, управління, держпідприємства – у особистих інтересах.
І головне питання, критичне питання нашого звіту – наскільки політика ЄС справді зосереджена на цьому головному ядрі причин великої корупції,
– деталізував він.
Партс також відповів на запитання, скільки країн у Євросоюзі корумповані так, як Україна. Він заявив, що в українському випадку ситуація з корупцією ендемічна та запевнив, що "ніхто не оспорює, що це не так – це ендемічна, дуже поширена ситуація, ситуація з захопленням держави".
Юган Партс заявив, що з цього питання є консенсус серед дослідників, міжнародних організацій, багатьох урядів, які на двосторонній основі працюють з Україною.
Ситуацію в Україні не порівняти з жодною з країн-членів ЄС, – доповідач-аудитор ЄС
Я вважаю, що ситуацію в Україні не порівняти з будь-якими країнами ЄС. Найкращим показником цього є зв'язок між економічним розвитком – ВВП на душу населення та індексом корупції,
– заявив Юган Партс
Він пояснив, – якщо покласти ці два показники разом, то:
- "Україна та ВВП на душу населення – можливо, я помиляюся, – це близько 5 тисяч доларів на рік, у Польщі – 18 тисяч, в Естонії – 23 тисячі;
- але всі ми почали в 1992 році з однією стартової точки".
Це – результат впливу корупції. Я думаю, що Україна унікальна. Якщо ви подивитеся на дані, то ця країна має бути дуже багатою, але ця невелика група людей стала такою багатою, що вони змогли взяти в заручники всю країну,
– пояснив політик.
Реакція Єврокомісії на ухвалення закону про олігархів
- Європейська комісія підтримує рішення Володимира Зеленського боротися з корисливим впливом олігархів на життя країни.
- В органі наголосили, що ухвалення такого закону – це крок уперед.
- Ба більше, європейські політики вважають, що, крім реалізації документу, потрібні додаткові кроки.
- Зокрема, "для закриття інституційних прогалин в Україні і для досягнення бажаного ефекту деолігархізації".
- Також там відзначити необхідність зміцнення запланованих і наявних інституцій – органів, що відповідають за верховенство права, включно із судовою системою, Антимонопольним комітетом, суспільним мовленням та незалежним регулятором преси.