Захисна споруда над ЧАЕС більше не гарантує повну безпеку, – МАГАТЕ

Новий захисний комплекс над зруйнованим реактором Чорнобильської АЕС утратив свої основні можливості безпеки. Це сталося через значні пошкодження, завдані російським ударним дроном.

Деталі розповідає 24 Канал із посиланням на пресслужбу Міжнародного агентства з атомної енергії.

Актуально Нас чекатиме суцільний хаос, – ексміністр ядерної безпеки про спільне керування ЗАЕС з Росією

Яку небезпеку приховує саркофаг на ЗАЕС?

Минулого тижня експерти МАГАТЕ завершили детальний аналіз стану нового саркофага (NSC) на Чорнобильській АЕС. Перевірка проводилась після того, як російський БпЛА вдарив по захисній споруді у лютому 2025 року.

Довідково:

Саркофаг NSC – це величезна металева конструкція, створена для того, щоб утримувати радіоактивні матеріали всередині зруйнованого в 1986 році четвертого реактора та не допустити їхнього викиду в довкілля.

За результатами оцінки місія МАГАТЕ встановила:

саркофаг втратив свої ключові функції ядерної безпеки, включно зі спроможністю герметично ізолювати уламки реактора;

водночас опорні елементи та системи контролю стану споруди не зазнали критичних чи необоротних ушкоджень.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що хоча на даху вже виконали окремі тимчасові ремонтні роботи, повне та своєчасне відновлення конструкції є життєво необхідним, щоб зупинити її подальше руйнування та забезпечити довгострокову безпеку об'єкта.

Агентство рекомендує продовжувати роботи з укріплення споруди. Зокрема йдеться про впровадження системи контролю вологості, модернізацію програми відстеження корозії та оновлення автоматизованого обладнання для моніторингу стану укриття.

Зауважимо, що 14 лютого 2025 року російські сили атакували дроном захисний конфайнмент четвертого енергоблока ЧАЕС. Укриття отримало пробоїну, однак рівень радіації після інциденту не перевищив норму.

Яку загрозу несе російський атомний терор?