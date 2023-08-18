Скандальна персона: навіщо Саркозі зробив обурливі заяви щодо України

Політична біографія експрезидента Франції Ніколя Саркозі має дивовижний кульбіт: від прихильника прав людини до симпатика Росії та корупціонера. Будь-які заяви Саркозі варто сприймати, оглядаючись на його попередні діяння.

Про це 24 Каналу розповів журналіст, кандидат політичних наук, Франція Максим Соколов. На його думку, біографія експрезидента Франції дає достатнє пояснення, чому він висловив антиукраїнські тези у своєму останньому інтерв'ю.

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Чи прислухаються у Франції до слів експрезидента

Саркозі не має суттєвого впливу на французьку політику. Однак до його голосу прислухаються виборці Республіканської партії, яку в 2022 році підтримало близько 5% французів. Натомість переважна більшість громадян Франції підтримують Україну в боротьбі з Росією, і саме на думку цієї більшості орієнтується Еммануель Макрон.

Саркозі – це просто скандальна персона, яка говорить багато гострих речей. Саме тому журналісти люблять брати у нього інтерв'ю,

– переконаний політолог.

Саркозі боїться Путіна

Для того, щоб знати внутрішні переконання Саркозі, потрібно перевірити його на детекторі брехні. Адже навіть якщо людина публічно заявляє про свої переконання, далеко не факт, про ці слова є щирими.

"Кожна має право робити щодо цього власні висновки щодо того, які мотиви були у Саркозі для такого висловлювання про Україну. Однак у Саркозі є дуже показова історія взаємин із Владіміром Путіним, яка багато чого пояснює", – зазначає Соколов.

У 2007 році, коли Саркозі щойно прийшов до влади, сталася подія, яка суттєво вплинула на нього. На особистій зустрічі з Путіним французький політик порушив проблеми з правами людини в Росії, й зокрема – про репресії проти чеченців та вбивство журналістки Анни Політковської.

У відповідь на це Путін попередив Саркозі, що розчавить його, якщо до нього говоритимуть в такому тоні. Це сталося на саміті G8, й після зустрічі французький президент виглядав надзвичайно перелякано. А вже наступного року французький президент спільно з Ангелою Меркель заблокували план дій щодо членства в НАТО для України та Грузії.

Максим Соколов про постать Ніколя Саркозі: дивіться відео

Як змінили Саркозі погрози Путіна

Після поразки на виборах у 2012 році Саркозі на три роки відійшов від політики, але після повернення різко змінив свою риторику відносно України та Росії. Якщо раніше він бачив Україну членом Євросоюзу, то в 2015 році він неочікувано заявив про "легітимність" псевдореферендуму в Криму.

Зрештою, у 2021 році Саркозі засудили за корупцію і торгівлю впливом. В одному з епізодів цієї справи фігурувала російська "страхова компанія", яка виплатила експрезиденту франції 3 млн євро за його лобістські послуги.

Що саме сказав Саркозі про Україну