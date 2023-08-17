Ніколя Сіркозі вирішив знову висловитися на тему війни в Україні – і вкотре "намолов сім мішків гречаної вовни". Давній друг Путіна, який колись вручав орден Почесного легіону експрезиденту-втікачу Януковичу, висловив своє бачення "миру" в Україні.

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Визнав Крим російським

Саркозі цинічно заявив, що в України не має шансів повернути Крим, оскільки, на його думку, більшість населення півострова проти цього повернення.

Він визнав, що "приєднання" Криму до Росії у 2014 році відбулося з порушенням міжнародного права. Втім, Саркозі вважає, що на це можна "заплющити очі", адже Крим – то заледве не "ісконна" російська територія.

Такою, за словами Саркозі, вона була, прийнамні до 1954 року, а її мешканці начебто завжди почували себе росіянами. З огляду на це експрезидент пропонує провести там референдум під міжнародним контролем. Те саме він гадає за доцільне зробити з іншими окупованими територіями України, щоб поставити крапку у вирішенні "територіальних питань".

Він переконаний, що в України є два вибори: або заморожений конфлікт, який через певний час знову вильється у гаряче протистояння, або проведення референдуму під міжнародним наглядом.

"Україна не має нікуди йти"

Балачками про так звані референдуми на окупованих територій Саркозі не обійшовся – пішов далі: розійшовся про "місію" України, якій відвів роль покірної і безборонної споглядальниці за тим, як її долю вирішують інші.

Так, Саркозі заявив, що Україні не місце в ЄС, її шлях нібито зовсім інший. Українська місія, на думку француза, полягає в тому, щоб стати "містком між Європою та Росією". Точніше, між цивілізованим світом та країною-терористкою.

Зі слів політика випливає, що Україна не повинна мати право голосу та вибору, мовляв, так склалося "історично".

Покликання України - бути мостом між Європою та Росією. Пропонувати Україні обирати між цими двома сторонами, на мою думку, суперечить історії та географії цього складного регіону,

– зазначив експрезидент.

Він також додав, що Європа дає Києву “хибні обіцянки, які не виконуються", маючи на увазі вступ до ЄС.

Реакція Офісу Президента

У Зеленського різко прокоментували чергову пропозицію "кривавого" миру. За словами радника Офісу Президента Михайла Подоляка, пропозиція Саркозі – це фактичний заклик виправдати російську агресію, "легалізувати" її.

Він підкреслив, що саме заохочення лідерами західних країн планів Путіна щодо захоплення чужих територій у 2008-му та у 2014 році призвело до повномасштабної війни у центрі Європи.

Не можна заохочувати злочинців фразами "земля в обмін на мир". Немає жодних "нових територій Росії", немає жодних прав Росії на референдуми, немає жодних культурних чи мовних особливостей. Не можна торгувати чужими територіями, тому що ти боїшся когось або тому, що ти товаришуєш зі злочинцями,

– заявив Подоляк.

Він звинуватив Саркозі у тому, що той "свідомо брав участь у злочинній змові для захоплення Росією українських територій із подальшою організацією масштабного геноциду та війни".

Подоляк наголосив, що єдиний спосіб припинення війни – це повернення на окуповані території міжнародного права та програш Росії.

Позиція Ніколя Саркозі у війні

Раніше колишній глава Франції вже висловлювався за переговори з Путіним. Він заявляв, що вони необхідні для залагодження конфлікту і хвалив Макрона, за те, що той телефонує російському диктатору. В Офісі Президента тоді сказали, що позиція Саркозі дає Путіну відчуття безкарності.