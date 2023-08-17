Николя Сиркози решил снова высказаться на тему войны в Украине – и в очередной раз "наговорил с три короба". Давний друг Путина, когда-то вручавший орден Почетного легиона экс-президенту - беглецу Януковичу, высказал свое видение "мира" в Украине.

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Признал Крым российским

Саркози цинично заявил, что у Украины нет шансов вернуть Крым, поскольку, по его мнению, большинство населения полуострова против этого возвращения.

Он признал, что "присоединение" Крыма к России в 2014 году произошло с нарушением международного права. Впрочем, Саркози считает, что на это можно "закрыть глаза", ведь Крым – едва ли не "исконная" российская территория.

Такой, по словам Саркози, она была, по крайней мере, до 1954 года, а ее жители якобы всегда чувствовали себя россиянами. Учитывая это, экс-президент предлагает провести там референдум под международным контролем. То же он считает целесообразным сделать с другими оккупированными территориями Украины, чтобы поставить точку в решении "территориальных вопросов".

Он убежден, что у Украины есть два выбора: либо замороженный конфликт, который через некоторое время снова льется в горячее противостояние, либо проведение референдума под международным наблюдением.

"Украина не должна никуда идти"

Болтовнями о так называемых референдумах на оккупированных территориях Саркози не обошелся – пошел дальше: разошелся о "миссии" Украины, которой отвел роль покорной и беззащитной созерцательнице за тем, как ее судьбу решают другие.

Так, Саркози заявил, что Украине не место в ЕС, ее путь якобы совсем другой. Украинская миссия, по мнению француза, состоит в том, чтобы стать "мостиком между Европой и Россией". Вернее, между цивилизованным миром и страной-террористкой.

Со слов политика, следует, что Украина не должна иметь право голоса и выбора, мол, так сложилось "исторически".

Призвание Украины – быть мостом между Европой и Россией. Предлагать Украине выбирать между этими двумя сторонами, по моему мнению, противоречит истории и географии этого сложного региона,

– отметил экс-президент.

Он также добавил, что Европа дает Киеву "ложные обещания, которые не выполняются", имея в виду вступление в ЕС.

Реакция Офиса Президента

У Зеленского резко прокомментировали очередное предложение "кровавого" мира. По словам советника Офиса Президента Михаила Подоляка, предложение Саркози – это фактический призыв оправдать российскую агрессию, "легализовать" ее.

Он подчеркнул, что именно поощрение лидерами западных стран планов Путина по захвату чужих территорий в 2008 и 2014 году привело к полномасштабной войне в центре Европы.

Нельзя поощрять преступников фразами "земля в обмен на мир". Нет никаких "новых территорий России", нет никаких прав России на референдумы, нет никаких культурных или языковых особенностей. Нельзя торговать чужими территориями, потому что ты боишься кого-то или потому, что ты дружишь с преступниками,

– заявил Подоляк.

Он обвинил Саркози в том, что тот "сознательно участвовал в преступном сговоре для захвата Россией украинских территорий с последующей организацией масштабного геноцида и войны".

Подоляк отметил, что единственный способ прекращения войны – это возвращение на оккупированные территории международного права и проигрыш России.

Позиция Николя Саркози в войне

Ранее бывший глава Франции уже высказывался за переговоры с Путиным. Он заявлял, что они необходимы для разрешения конфликта и хвалил Макрона, что тот звонит российскому диктатору. В Офисе Президента тогда сказали, что позиция Саркози дает Путину чувство безнаказанности.