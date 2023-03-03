Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Семенюк. В частности, глава комитета по вопросам обороны Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн заявила, что частичная ответственность за начало войны в Украине лежит на бывшем канцлере Германии Ангеле Меркель.

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По словам Штрак-Циммерманн, в 2008 году Украине пообещала скорое вступление в Североатлантический Альянс. Однако Меркель и тогдашний глава Франции Николя Саркози выступили против вступления Украины в НАТО из "уважения к России".

Давние ошибки Меркель

Представительница Бундестага подчеркнула, что то, что Украина не стала членом НАТО, "было большой ошибкой, которую совершили тогда французы и Ангела Меркель".

Семенюк отметил, что речь идет о событиях того времени, когда президентом Украины был Виктор Ющенко. В апреле 2008 года в Бухаресте прошел саммит НАТО, на котором Украина рассчитывала получить План действий по членству в Альянсе (ПДЧ). Однако из-за позиции Германии и Франции Киев получил отказ.

Будет ли новая дискуссия иметь последствия для Меркель

По словам политолога, о действиях экс-канцлера Германии Ангелы Меркель начали упоминать еще в начале полномасштабной войны России против Украины.

Меркель неоднократно приглашали на "дуэли" по этому вопросу. От нее хотели услышать ее позицию, но позиция госпожи Меркель была непонятна. Она избегала прямого ответа,

– рассказал Семенюк.

А иногда экс-канцлер Германии даже заявляла о том, что не жалеет о той политике, которую она вела в отношении России.

"Сейчас идет продолжение дискуссии. Но она не будет иметь никаких плодов, кроме определенных политических бонусов для оппонентов Ангелы Меркель. Я не вижу глобальных движений, которые могли бы повлиять на точку зрения Меркель", – отметил политолог.

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Возможно ли "покаяние" Меркель

Политолог предположил, что бывший канцлер Германии и дальше не будет менять свою позицию.

Сегодня Ангеле Меркель вспоминают ее давние грехи. Но есть ли настоящее покаяние у Меркель? Сложно сказать. Возможно, где-то в глубине души она и размышляет над тем, что ее пророссийская политика была неправильной,

– сказал Семенюк.

Политолог добавил, что из-за пророссийских взглядов экс-канцлера Запад не рассчитал, что Россия может планировать широкомасштабное наступление на соседнюю страну.

"Более того, в Германии не почувствовали того, что Россия собирается нарушить все допустимые правила и нормы международного права. И самое главное, может нарушить консенсус, который был достигнут после Второй мировой войны – нерушимость границ", – подчеркнул Семенюк.

Германия при Меркель демилитаризировалась

Политолог отметил, что из-за политики Ангелы Меркель пострадала обороноспособность и ее страны.

Сама Германия при Меркель демилитаризовалась в плане Бундесвера. До Меркель в Вооруженных силах Германии было 45 крупных бригад, а сейчас осталось 6 – 7. Войско намного уменьшилось,

– рассказал Семенюк.

Однако Германия не останавливала производство оружия. Впрочем, страна производила большинство вооружений для экспорта.

"Именно поэтому мы возлагаем большие надежды на немецкие Leopard, которые были созданы как противоположность российским танкам Но по качеству они гораздо эффективнее российских", – подчеркнул политолог.

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