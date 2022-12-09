Логика фрау Риббентроп

Я предполагаю, что госпожа Меркель достигла вершины в том числе потому, что не давала критикам сбить себя с позиции. "Я так решила – я на том стою".

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Немецкие мужчины-политики существенно отличаются от украинцев. И самовосприятие женщин тоже. Это другая культура, более патриархальная. Но когда устойчивость перерастает в упрямство на таких должностях, это может стоить жизней.

– Почему вы согласились на строительство "Северного потока 2"?

– Во-первых, Украина сама очень хотела остаться транзитной страной и забрать весь транзит себе. (Что?) Это теперь его некоторые демонизируют. Во-вторых, мы как правительство ничего не могли против "Северного потока 2" сделать, разве что принять новый закон, который бы его прямо запрещал.

– А почему не приняли?

– В комбинации с Минскими соглашениями такой запрет мог бы, на мой взгляд, существенно ухудшить климат с Россией… И вообще, тогда альтернативой был катарский и саудовский LNG, американского не было. Это плохо повлияло бы на конкурентоспособность нашей экономики.

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Теплая ванна, лишенная правды

Такая интересная коллекция лжи и виктим-блейминга. И рычаги были, и газ был. Украина искала защиту от геноцидного маньяка. Это цитата из интервью газете Zeit, которую в Германии читают, как считается, преимущественно интеллектуалы. Они заслуживают правды, а после этого интервью хочется помыть руки. Интересно было бы увидеть основательное и честное расследование.

Потому что погружены в теплую ванну были также элиты. И избиратели. Не спрашивай, не сомневайся, мама знает лучше и обо всем позаботится. Они так стремились сохранить конкурентные преимущества своей газозависимой промышленности, что немного прибили инновационность и здоровые изменения. Трудно оставаться привлекательным консервированным помидором 20 лет, когда вокруг каждый год новый урожай.