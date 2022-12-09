Красноречивая дипломатия

Учитывая, что главой комитета является демократ Боб Мененедез, а резолюцию представлял республиканец Джеймс Риш, и среди соавторов – еще 10 республиканцев, эта резолюция имеет двухпартийную поддержку. А, значит, будет проголосована в Сенате.

Важное Почему санкции против России стали украинским плацебо с ограниченным результатом

Это означает, что США станут седьмой страной в мире после Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Чехии и Канады, признавшей геноцид украинского народа со стороны московитов.

Путин снова получил "пощечину" от США из-за вторжения в Украину / Фото Getty Images

Резолюция не просто осуждает Россию, а поддерживает создание международного трибунала для российских политических лидеров и военных преступников.

Очень прозрачный намек для одного бункерного деда, о чем с ним будут вестись переговоры.