Промовиста дипломатія
Враховуючи, що головою комітету є демократ Боб Мененедез, а передставляв резолюцію республіканець Джеймс Ріш, і серед співавторів – ще 10 республіканців, ця резолюція має двопартійну підтримку. А, значить, буде проголосована в Сенаті.
Важливе Чому санкції проти Росії стали українським плацебо з обмеженим результатом
Путін знову отримав "ляпаса" від США через вторгнення в Україну / Фото Getty Images
Резолюція не просто засуджує росію, а підтримує створення міжнародного трибуналу для російських політичних лідерів і військових злочинців.
Дуже прозорий натяк для одного бункерного діда, про що з ним будуть вестися переговори.