Вночі в неділю, 9 березня, Секретна служба США застрелила озброєного чоловіка біля Білого дому. Це сталося після "збройного зіткнення" з правоохоронними органами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Що сталося біля Білого дому

Інцидент стався біля перехрестя 17-ї вулиці та вулиці F NW – менш ніж за п'ять хвилин пішки від Білого дому.

За день до цього місцеві правоохоронці отримали інформацію про "суїцидально налаштовану особу", яка, ймовірно, прямувала до Вашингтона з Індіани.