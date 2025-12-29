У ЗМІ писали про "нові ТЦК у селах": чи дійсно вони зʼявляться після реформи

Держава планує удосконалити органи військового управління. Відповідний законопроєкт оприлюднили на сайті Верховної Ради. Цей документ одразу ж неправильно зрозуміли, мовляв, що тепер ТЦК і СП працюватимуть в кожному місті та селі.

Однак справа в іншому. Про це пише 24 Канал з посиланням на народного депутата України Олександра Федієнка.

Дивіться також Хто має право вручати повістки: названо перелік осіб

Про що насправді йдеться в законопроєкті?

Законопроєкт про удосконалення органів військового управління передбачає розширення повноважень представників ТЦК та СП у маленьких населених пунктах. Але це не означає, що органи відчинятимуться в кожному місті та селі. Законодавці хочуть спростити систему для людей, аби їм не треба було їхати в районний центр, щоб розвʼязати мобілізаційні питання.



Шкода що досить мало людей читає оригінал тексту, але ні нічого нового відкриватись не буде. Законопроєкт є логічною відповіддю на каскадні управлінські проблеми, що виникли через поєднання адмінреформи та умов війни, – пояснює Федієнко.

За його словами, фактично документ регулює повноваження службовців усередині системи. Раніше менші підрозділи ТЦК і СП, які вже працюють, не мали юридичних повноважень, щоб ухвалювати рішення. Тепер же районні та міські ТЦК працюватимуть з громадянами й допомагають місцевим. Люди не матимуть їхати десятки кілометрів, щоб отримати відповіді на базові питання.



Проте Олександр Федієнко вбачає в законопроєкті корупційні ризики. Він зазначив, що профільний комітет ще не опрацював ці пропозиції.

Що передувало?