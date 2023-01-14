Як це бути в одній кімнаті з різником: Кислиця гнівно звернувся до колег з ООН
Джерело:Сергій Кислиця
У суботу, 14 січня, Росія знову вчинила терор проти українського населення. І хоч весь цивілізований світ засуджує війну, яку Путін почав в Україні, у Радбезі ООН росіяни досі мають членство.
На це різко відреагував постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Це сталось після влучання російської ракети у багатоповерхівку у Дніпрі.
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Про що говорив Кислиця
Український дипломат звернувся до своїх колег в ООН. Він закликав їх не бути байдужими і цинічними до подій в Україні.
Кислиця порівняв російського представника при ООН Василя Небензю до м'ясника.
Як це бути поруч із м'ясником у палаті? Ви відчуваєте теплу та липку кров, коли потискаєте його руку? Наступного разу, коли ви потиснете йому руку, подумайте про мирних жителів, убитих російськими ракетами в Дніпрі! Подумайте про це, коли різники говорять про російську церкву, яка благословила російську армію,
– написав Кислиця.
Він також опублікував фото Небензя, заляпане кров'ю. Це показує справжню сутність російських політиків.
Чому Росію не виганяють з Радбезу ООН
- Союзники України по "Рамштайну" й Організації Об'єднаних Націй повинні залучитися підтримкою більшості країн-членів ООН щодо виключення Росії з організації. Наразі в ООН членами є 193 країни.
- Українці створили петицію, щоб покласти край найбільшому обману в історії міжнародної політики. Петиція про виключення Росії з ООН набрала вже 200 тисяч голосів з 300 тисяч, необхідних для її розгляду.
- Найголовнішою перепоною у цьому питанні є те, що Росія – ядерна держава. Поки Росія не застосує будь-яку ядерну зброю – стратегічну чи тактичну – можна вважати, що місія ООН не завершена. Як тільки відбудеться хоча б один постріл ядерною зброєю, Генасамблея ООН може саморозпускатися, оскільки вона не впливатиме на світовий порядок денний.
- Також є один важливий момент, який працює проти ініціативи української делегації. Київ апелює до того, що Росія не є правонаступницею Радянського Союзу, відтак, не може перебувати у Радбезі ООН.
- Однак є цікава річ. У той час, коли Росія заявила, що готова бути правонаступницею СРСР, інші члени Генасамблеї ООН не заперечили, зокрема й Україна.