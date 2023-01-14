На це різко відреагував постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Це сталось після влучання російської ракети у багатоповерхівку у Дніпрі.

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Про що говорив Кислиця

Український дипломат звернувся до своїх колег в ООН. Він закликав їх не бути байдужими і цинічними до подій в Україні.

Кислиця порівняв російського представника при ООН Василя Небензю до м'ясника.

Як це бути поруч із м'ясником у палаті? Ви відчуваєте теплу та липку кров, коли потискаєте його руку? Наступного разу, коли ви потиснете йому руку, подумайте про мирних жителів, убитих російськими ракетами в Дніпрі! Подумайте про це, коли різники говорять про російську церкву, яка благословила російську армію,

– написав Кислиця.

Він також опублікував фото Небензя, заляпане кров'ю. Це показує справжню сутність російських політиків.

Кислиця прирівняв Небензю до м'ясника / Фото Сергій Кислиця

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