На это резко отреагировал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Это произошло после попадания российской ракеты в многоэтажку в Днепре.

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О чем говорил Кислица

Украинский дипломат обратился к своим коллегам в ООН. Он призвал их не быть безразличными и циничными к событиям в Украине.

Кислица сравнил российского представителя при ООН Василия Небензю к мяснику.

Как быть рядом с мясником в палате? Вы чувствуете теплую и липкую кровь, когда пожимаете его руку? В следующий раз, когда вы пожмете ему руку, подумайте о мирных жителях, убитых российскими ракетами в Днепре! Подумайте об этом, когда резники говорят о русской церкви, благословившей русскую армию,

– написал Кислица.

Он также опубликовал фото Небензя, потрепанное кровью. Это показывает подлинную сущность российских политиков.

Кислица приравнял Небензю к мяснику / Фото Сергей Кислица

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