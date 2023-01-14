На это резко отреагировал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Это произошло после попадания российской ракеты в многоэтажку в Днепре.
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О чем говорил Кислица
Украинский дипломат обратился к своим коллегам в ООН. Он призвал их не быть безразличными и циничными к событиям в Украине.
Кислица сравнил российского представителя при ООН Василия Небензю к мяснику.
Как быть рядом с мясником в палате? Вы чувствуете теплую и липкую кровь, когда пожимаете его руку? В следующий раз, когда вы пожмете ему руку, подумайте о мирных жителях, убитых российскими ракетами в Днепре! Подумайте об этом, когда резники говорят о русской церкви, благословившей русскую армию,
– написал Кислица.
Он также опубликовал фото Небензя, потрепанное кровью. Это показывает подлинную сущность российских политиков.
Кислица приравнял Небензю к мяснику / Фото Сергей Кислица
Почему Россию не выгоняют из Совбеза ООН
- Союзники Украины по "Рамштайну" и Организации Объединенных Наций должны привлечься поддержкой большинства стран-членов ООН по исключению России из организации. В настоящее время в ООН членами являются 193 страны.
- Украинцы создали петицию, чтобы покончить с наибольшим обманом в истории международной политики. Петиция об исключении России из ООН набрала уже 200 тысяч голосов из 300 тысяч, необходимых для ее рассмотрения.
- Самой главной преградой в этом вопросе является то, что Россия – ядерное государство. Пока Россия не применит какое-либо ядерное оружие – стратегическое или тактическое – можно считать, что миссия ООН не завершена. Как только произойдет хотя бы один выстрел ядерным оружием, Генассамблея ООН может самораспускаться, поскольку она не будет влиять на мировую повестку дня.
- Также один важный момент, который работает против инициативы украинской делегации. Киев апеллирует к тому, что Россия не является правопреемницей Советского Союза, поэтому не может находиться в Совбезе ООН.
- Однако есть любопытная вещь. В то время, когда Россия заявила, что готова быть правопреемницей СССР, другие члены Генассамблеи ООН не возразили, в том числе и Украина.