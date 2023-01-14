Инцидент прокомментировала премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица. Вместе с тем, она выразила глубокие соболезнования погибшим в результате террористического удара по Днепру.

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В своем фейсбуке молдавская премьер выразила возмущение из-за отсутствия уважения к суверенитету Молдовы.

Воздушное пространство сегодня снова было нарушено, а остатки ракеты упали в окрестностях села Ларга в Бричанском районе,

– подчеркнула Гаврилица.

Также она отреагировала на очередные удары россиян по гражданским объектам Украины.

"Нет политического, исторического или морального оправдания убийствам мирных жителей и атакам на инфраструктуру", – отметила премьер Молдовы.

Обломки ракет не впервые падают на территорию Молдовы

Во время массированного ракетного обстрела украинских городов 5 декабря одна из ракет упала на территории Молдовы. Спикер парламента Игорь Гросс считает это виной оккупантов. Он сказал, что полеты через Молдову – это все вина России, развязавшей ужасную войну, беду в Европе в XXI веке.

Еще один случай падения ракеты в Молдове произошел в конце октября 2022 года. Тогда вследствие этого были повреждены несколько домов.

Интересно, что во время первого массового ракетного удара по Украине 10 октября сразу 3 российские ракеты пролетели через территорию Молдавии. Поэтому МИД страны вызвал российского посла для объяснений инцидента.

Молдова поддерживает Украину в противостоянии с российскими захватчиками. Президент Майя Санду заявила, что Украина защищает свободу Молдовы. Добавим, что энергосистемы Украины и Молдовы связаны, поэтому после российских атак на нашу энергетическую инфраструктуру, свет исчез и в Молдове. Но граждане Молдовы не сокрушаются. Они, как и украинцы, считают, что лучше побыть какое-то время без света, чем с российскими оккупантами.