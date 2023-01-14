Российские захватчики еще раз доказывают, что у них нет ничего человеческого. Поскольку российская ракета, которая сегодня попала в жилой дом, ранила 12 детей.
Актуально Террористический удар России по Днепру: есть жертвы и по меньшей мере 39 раненых, в том числе детей
В каком состоянии дети
Как отмечает глава Днепропетровской ОВА, младшему пострадавшему всего три года. 9-летняя девочка находится в тяжелом состоянии.
Всех детей госпитализировали в больницу. В общей сложности, по состоянию на 19:41, около 60 человек получили ранения, 5 человек, к сожалению, погибли.
Резниченко подчеркнул, что россияне обязательно будут отвечать за совершенные преступления.
Последствия удара по дому в Днепре / Фото Валентин Резниченко
К слову, в Офисе генпрокурора сообщили, что уже начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
"По данным следствия, днем 14 января в результате ракетной атаки врага на город Днепр произошло попадание в 9 этажный жилой дом. Полностью разрушен подъезд дома. Площадь пожара около 70 квадратных метров. Также произошло возгорание около дома около 15 легковых автомобилей. На месте работают службы ГСЧС", – говорится в сообщении.
Сколько человек проживало в доме
В ОП сообщили, что российская ракета попала в дом, в котором 16 подъездов и проживало около 1 700 жителей.
В разрушенном подъезде 72 квартиры. По информации из прописок, это 100-200 человек (около 50 детей).
Весь дом сейчас без электричества, газа и окон. Более 1000 человек нужно обеспечить жильем. Пункты Несокрушимости уже развернули.
Что известно о теракте в Днепре: коротко
- Около 16:00 замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в Днепре российская ракета попала в многоквартирный дом.
- Глава города Борис Филатов отметил, что завалы в Днепре будут разбирать всю ночь. На месте попадания – плохая связь. Все районы города полностью обесточены и отключены от систем. Спасатели снимают кранами людей с более высоких этажей. Они сигнализируют фонарями и мобильными телефонами.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на террористический русский удар по жилому дому в Днепре. Он добавил, что всех причастных к этому террору обязательно найдут.
- В то же время советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Россия намеренно, демонстративно и публично атакует гражданские объекты Украины Поэтому у нашего государства нет иного выбора, нежели победить.
- Все, что известно, о теракте в Днепре читайте по ссылке.