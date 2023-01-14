Російські загарбники вкотре доводять, що у них немає нічого людського. Відтак, російська ракета, яка сьогодні поцілила у житловий будинок, поранила 12 дітей.

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В якому стані діти

Як зазначає очільник Дніпропетровської ОВА, найменшому постраждалому лише три роки. 9-рiчна дiвчинка перебуває у важкому стані.

Усіх дітей госпіталізували до лікарні. Загалом, станом на 19:41, близько 60 осіб зазнали поранень, 5 людей, на жаль, загинули.

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Резніченко наголосив, що росіяни обов'язково відповідатимуть за скоєні злочини.

Наслідки удару по будинку у Дніпрі / Фото Валентин Резніченко

До слова, в Офісі Генпрокурора повідомили, що вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

"За даними слідства, вдень 14 січня в результаті ракетної атаки ворога на місто Дніпро відбулося влучання у 9 поверховий житловий будинок. Повністю зруйновано під'їзд будинку. Площа пожежі близько 70 метрів квадратних. Також сталося займання поблизу будинку близько 15 легкових автомобілів. На місці працюють служби ДСНС", – мовиться у повідомленні.

Скільки мешканців проживало у будинку

В ОП повідомили, що російська ракета влучила в будинок в якому 16 під'їздів та проживало близько 1 700 мешканців.

В зруйнованому під'їзді 72 квартири. За інформацією з прописок це 100-200 людей (близько 50 дітей).

Весь будинок зараз без електрики, газу та вікон. Понад 1000 людей треба забезпечити житлом. Пункти Незламності вже розгорнули.

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