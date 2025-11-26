Шлях додому тривав понад рік: на війні загинув захисник з Київщини Сергій Савельєв
- Старший солдат Сергій Савельєв загинув 2 листопада 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання.
- Прощання з ним відбудеться 26 листопада в Броварах, з відспівуванням у Храмі Покрови Пресвятої Богородиці та похованням на Алеї слави.
Старший солдат Сергій Савельєв загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Це сталося 2 листопада 2024 року.
Про це пише 24 Канал із посиланням на броварського міського голову Ігоря Сапожка.
Що відомо про загибель Сергія Савельєва?
Міський голова Броварів повідомив уранці 25 листопада, що старший солдат Сергій Савельєв, навідник механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону, загинув на війні.
Це сталося 2 листопада 2024 року, коли захисник виконував бойове завдання в районі населеного пункту Максимільянівка Покровського району Донецької області.
За словами Ігоря Сапожка, прощання з захисником планували на 26 листопада о 10:30 на Майдані Свободи у Броварах. Відспівування – об 11:00 у Храмі Покрови Пресвятої Богородиці у Броварах на вулиці Героїв України, 22 А. Поховання – Алея слави на вулиці Олега Онікієнка, 136 також у Броварах.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Савельєва. Вічна пам'ять!
Кого втратила Україна останнім часом?
Унаслідок російського обстрілу Києва 25 листопада загинув відомий декоратор Вадим Тупчій, який створював носи для "Шоу довгоносиків.
Також відомо, що 24 листопада внаслідок російського обстрілу Херсона загинула доцентка ХНТУ Марина Ігорівна Губа. Також постраждала її донька в результаті цієї атаки.
Крім того, 4 листопада через ворожий обстріл на Костянтинівському напрямку загинув 42-річний капітан поліції Олександр Крамаренко. Він служив у ЗСУ майже 8 років, брав участь у миротворчих місіях, а також мав численні нагороди та був досвідченим воїном.