Сергія Кислицю призначать першим заступником голови Офісу Президента
- Сергія Кислицю призначать першим заступником керівника Офісу Президента, як повідомив Володимир Зеленський.
- Кислиця також продовжить свою роботу в переговорному процесі.
У суботу, 3 січня, Володимир Зеленський заявив, що заступника глави МЗС Сергія Кислицю призначать першим заступником керівника Офісу Президента.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Зеленського.
Читайте також "Велике перезавантаження": все про нові призначення Зеленського
Що відомо про призначення Кислиці?
Володимир Зеленський повідомив, що він провів зустріч з дипломатом Сергієм Кислицею.
За словами президента, вони обговорили деталі дипломатичної роботи та можливості посилення цього напряму в Офісі Президента, зокрема забезпечення комунікації з партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонньої роботи й синхронізацію із системою МЗС.
Сергій буде призначений першим заступником керівника Офісу Президента,
– заявив глава держави.
Водночас Сергій Кислиця продовжить роботу й у переговорному процесі.
Довідка. Сергій Кислиця – дипломат, перший заступник міністра закордонних справ України, постійний представник України при Організації об'єднаних націй (у 2020 – 2024 роках). Кислиця також є учасником української переговорної групи щодо "мирного плану".
Інші зміни у внутрішній політиці: коротко
Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов став новим головою Офісу президента України. Попереднім очільником ОП був Андрій Єрмак: він обіймав цю посаду з 11 лютого 2020 року до 28 листопада 2025 року.
За словами Зеленського, Буданов у взаємодії із секретарем РНБО України "та іншими необхідними керівниками й інституціями" має оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави й подальші кроки.
Натомість Головне управління розвідки Міноборони очолить керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. Президент зазначив, що Іващенко продовжить служити нашій державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу.
Кадрові зміни також відбудуться в п'яти областях України. Наразі Зеленський проводить консультації щодо нових керівників обласних адміністрацій на Вінниччині, Дніпровщині, Полтавщині, Тернопільщині та в Чернівецькій області.