3 січня, 19:26
Сергія Кислицю призначать першим заступником голови Офісу Президента

Поліна Буянова
Основні тези
  • Сергія Кислицю призначать першим заступником керівника Офісу Президента, як повідомив Володимир Зеленський.
  • Кислиця також продовжить свою роботу в переговорному процесі.

У суботу, 3 січня, Володимир Зеленський заявив, що заступника глави МЗС Сергія Кислицю призначать першим заступником керівника Офісу Президента.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Зеленського.

Що відомо про призначення Кислиці?

Володимир Зеленський повідомив, що він провів зустріч з дипломатом Сергієм Кислицею.

За словами президента, вони обговорили деталі дипломатичної роботи та можливості посилення цього напряму в Офісі Президента, зокрема забезпечення комунікації з партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонньої роботи й синхронізацію із системою МЗС.

Сергій буде призначений першим заступником керівника Офісу Президента, 
– заявив глава держави.

Водночас Сергій Кислиця продовжить роботу й у переговорному процесі.

Довідка. Сергій Кислиця – дипломат, перший заступник міністра закордонних справ України, постійний представник України при Організації об'єднаних націй (у 2020 – 2024 роках). Кислиця також є учасником української переговорної групи щодо "мирного плану".

Інші зміни у внутрішній політиці: коротко

  • Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов став новим головою Офісу президента України. Попереднім очільником ОП був Андрій Єрмак: він обіймав цю посаду з 11 лютого 2020 року до 28 листопада 2025 року.
     

  • За словами Зеленського, Буданов у взаємодії із секретарем РНБО України "та іншими необхідними керівниками й інституціями" має оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави й подальші кроки.
     

  • Натомість Головне управління розвідки Міноборони очолить керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. Президент зазначив, що Іващенко продовжить служити нашій державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу.
     

  • Кадрові зміни також відбудуться в п'яти областях України. Наразі Зеленський проводить консультації щодо нових керівників обласних адміністрацій на Вінниччині, Дніпровщині, Полтавщині, Тернопільщині та в Чернівецькій області.