Іран представив новий БПЛА: чию зброю нагадує розробка

Іран представив ударний безпілотник Shahed-191 з новою мобільною системою запуску. Цей безпілотник може літати на 1500 кілометрів, а його максимальна швидкість може бути 350 кілометрів за годину. Та такі іранські розробки мають "культ карго".

Про це у коментарі 24 Каналу заявив військовий експерт та головний редактор Defense Express Олег Катков. Він припускає, що цей БПЛА має швидкість 650 – 850 кілометрів за годину, адже має реактивний двигун.

Дивіться також Трикутник Китай – Росія – Іран: чим небезпечний новий союз для України та Заходу

"Вони свого часу збили американський RQ-170, який виконали за технологією "Stealth" – "літаюче крило". І після того почали просто копіювати сам зовнішній вигляд цього дрону", – заявив він.

Катков вважає, що це є "культом карго", адже скопіювати вигляд зовні можливо, але доволі складно скопіювати електроніку, програмне забезпечення, станцію управління.

"Фрази щодо дальності польоту, треба розуміти, що вони залежать не від можливості безпілотника пролетіти певну відстань, а від можливості мати зв’язок з цим безпілотником", – розказав військовий експерт.

За словами головного редактора Defense Express, для цього Сполучені Штати використовують супутниковий зв’язок, який дозволяє нівелювати дальність від систем управління.

Коли мовиться про те, що використовується наземна станція управління, то все залежить від дальності прямого зв’язку, яка становить 150 – 200 кілометрів. Це буде реальна дальність,

– зазначив Олег Катков.

Чию зброю нагадує новий безпілотник Ірану: дивіться відео

Характеристики треба фільтрувати

Він переконаний, що треба дуже уважно фільтрувати всі характеристики іранського озброєння.

"Якщо так слухати, то в них більше "аналоговнет" на озброєнні, ніж навіть у Росії", – сказав військовий експерт.

Військове співробітництво

Він зауважив, що тут є питання співробітництва Ірану з Росією, адже цей безпілотник доволі схожий на БПЛА С-70 "Мисливець". Він був розроблений в Росії й досі залишається в дослідних зразках.

Найімовірніше, певний обмін технологіями між Москвою та Тегераном відбувається, його наслідки можна було побачити нещодавно,

– підсумував головний редактор Defense Express.

Співпраця Росії з Іраном: останні новини