Росія, так само як і Захід, не хоче створювати додаткові приводи, які можуть призвести до паритету чи урівнювання військових спроможностей і можливостей на війні. Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський.
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За його словами, коли почалися масові ракетні обстріли цивільної і енергетичної інфраструктури України, західні партнерили нам надавати системи протиповітряної оборони.
Зараз у ЗСУ виникла потреба у далекобійних ракетах. Але країни Заходу вважають, що постачання такого озброєння Україні може призвести до значної ескалації конфлікту,
– зауважив політолог.
Проте, він вважає, такі ракети нам зможуть надати у випадку, якщо Іран почне постачати Росії балістичні ракети, і вона буде завдавати їми удари по території України.
Росія, можливо, була попереджена
На його думку, Росія це усвідомлює, а можливо й була попереджена, адже канали комунікацій на рівні спецслужб з західними країнами у неї існують. Так само як її попереджали про можливості загрози ядерних об'єктів.
За його словами, Захід міг пояснити Москві, що вони надають Україні засоби, які вона може використовувати в межах своєї території. Ті засоби, які долітають до території Росії, є власними розробками українського ВПК і вони їх контролювати не можуть.
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Політолог вважає, що західні країни могли домовитись з Кремлем, що поки не будуть надавати Україні ракетні системи, які можуть уражувати тилові частини забезпечення на території Росії. Але якщо Москва почне застосовувати зброю, отриману з Ірану чи з Китаю, Захід буде вимушений це зробити.
"Цей аргумент є раціональним. Він, скоріш за все обговорювався з Росією і вона цей фактор врахувала", – зазначив Андрій Вігірінський.
Росія відмовилась від іранських балістичних ракет
- Видання Financial Times пише, що у Кремлі утримуються від закупівель іранських балістичних ракет великої дальності, які летять швидше за швидкість звуку і мають велике бойове навантаження.
- До такого рішення Росія схиляється тому, що, за оцінками країн НАТО, найбільш стримуючим фактором була погроза США надати Києву довгоочікувану ракетну систему ATACMS, дальність дії якої становить 300 кілометрів. Тобто ракети такої дальності зможуть бити по території Росії.
- Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус вважає, що балістичні ракети, які Росія боїться постачати з Ірану, можуть знадобитись самому Тегерану. Ус розповів: за інформацією Саудівської Аравії, Іран готує агресію проти них. Також Іран допомагає хуситам, які воюють проти Саудівської Аравії.