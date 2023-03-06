Варто зауважити, що Іран відправляє Кремлю сотні безпілотників, якими вороги атакують Україну. Та і в західних країнах вважають, що Тегеран відкритий до співпраці з Москвою.

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Чому Росія боїться купувати іранські балістичні ракети

За даними видання, у Кремлі утримуються від закупівель іранських балістичних ракет великої дальності, які летять швидше за швидкість звуку і мають велике бойове навантаження.

До такого рішення Росія схиляється тому, що, за оцінками країн НАТО, найбільш стримуючим фактором була погроза США надати Києву довгоочікувану ракетну систему ATACMS, дальність дії якої становить 300 кілометрів. Тобто ракети такої дальності зможуть бити по території Росії.

Що кажуть в США

Посол США в НАТО Джуліанн Сміт заявила, що західні союзники вважають такі відносини між Росією та Іраном "надзвичайно тривожними".

Це ситуація, яка, вочевидь, дуже хвилює всіх нас. Це тема для обговорення в Альянсі. І ми продовжимо посилати сигнали Ірану про небезпеки, пов'язані з підтримкою Росії за допомогою матеріальної підтримки в її атаках і війні в Україні,

– заявила Джуліанн Сміт.

Попри це, західні чиновники вважають, що Росія може змінити своє рішення. Зокрема, через те, що у них загострюється нестача власних високоточних боєприпасів, а внутрішнє виробництво – падає.

Співрозмовник журналістів запевнив, що в окупантів вдвічі зменшились запаси керованих ракет та артилерії.

"Росіяни в жахливій ситуації. Їм потрібні ракети", – вважає європейський чиновник.

Що відомо про загрозу постачання іранських ракет в Росію