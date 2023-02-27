За словами очільника ЦРУ, в обмін на допомогу Тегеран постачає російським військовим безпілотники. Зауважимо, що ними загарбники час від часу атакують українські міста, як це було у понеділок – у ніч проти 27 лютого.

Дивіться також Росіяни "плюнули в обличчя" МОК у боксі: Україна ризикує лишитися без медалей Олімпіади

Не дронами єдиними

За словами посадовця, іранці вже надали росіянам сотні дронів, а також боєприпаси для артилерії та танків. Не варто заперечувати й те, що у Кремлі розглядають можливість передачі Тегерану винищувачів в обмін на військову допомогу.

Ми також бачимо ознаки того, що Росія пропонує допомогти іранцям у їхній ракетній програмі, а також, ймовірно, розглядає можливість надання винищувачів Ірану,

– сказав Бернс.

Водночас він констатував, що Іран – не єдина країна, яка підтримує Росію після початку широкомасштабної війни в лютому 2022 року. Серед інших партнерів Путіна є Північна Корея на чолі з Кім Чен Ином.

Також, за словами Бернса, Китай зараз розглядає можливість передачі російським окупантам летальної зброї.

Повна версія інтерв'ю з директором ЦРУ США: дивіться відео програми Face the Nation

Зверніть увагу! Бернс у цьому ж інтерв'ю констатував, що Іран розвиває свої ракетні системи та зараз працює над тим, аби стати ядерною державою. Проте офіційних повідомлень від Тегерану щодо відновлення виробництва відповідного озброєння ще не було.

Росія продовжує атакувати українські міста іранськими "Шахідами"

У ніч проти 27 лютого загарбники запустили по Україні близько десятка іранських безпілотників. Однак у Генштабі ЗСУ констатували, що системам протиповітряної оборони нашої держави вдалось збити 11 з 14 ворожих повітряних цілей.

Власне, все ж було декілька прильотів на території Хмельницької області. Внаслідок цього спалахнула пожежа: одна людина загинула та є поранені.

Окрім того, головний редактор Defense Express Олег Катков вважає, що Росія не зволікаючи запустила по Україні іранські дрони Shahed із нової партії.



Як розпізнати іранський дрон-камікадзе / Картинка 24 Каналу