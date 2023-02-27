За словами очільника ЦРУ, в обмін на допомогу Тегеран постачає російським військовим безпілотники. Зауважимо, що ними загарбники час від часу атакують українські міста, як це було у понеділок – у ніч проти 27 лютого.
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Не дронами єдиними
За словами посадовця, іранці вже надали росіянам сотні дронів, а також боєприпаси для артилерії та танків. Не варто заперечувати й те, що у Кремлі розглядають можливість передачі Тегерану винищувачів в обмін на військову допомогу.
Ми також бачимо ознаки того, що Росія пропонує допомогти іранцям у їхній ракетній програмі, а також, ймовірно, розглядає можливість надання винищувачів Ірану,
– сказав Бернс.
Водночас він констатував, що Іран – не єдина країна, яка підтримує Росію після початку широкомасштабної війни в лютому 2022 року. Серед інших партнерів Путіна є Північна Корея на чолі з Кім Чен Ином.
Також, за словами Бернса, Китай зараз розглядає можливість передачі російським окупантам летальної зброї.
Повна версія інтерв'ю з директором ЦРУ США: дивіться відео програми Face the Nation
Росія продовжує атакувати українські міста іранськими "Шахідами"
- У ніч проти 27 лютого загарбники запустили по Україні близько десятка іранських безпілотників. Однак у Генштабі ЗСУ констатували, що системам протиповітряної оборони нашої держави вдалось збити 11 з 14 ворожих повітряних цілей.
- Власне, все ж було декілька прильотів на території Хмельницької області. Внаслідок цього спалахнула пожежа: одна людина загинула та є поранені.
- Окрім того, головний редактор Defense Express Олег Катков вважає, що Росія не зволікаючи запустила по Україні іранські дрони Shahed із нової партії.
Як розпізнати іранський дрон-камікадзе / Картинка 24 Каналу