По словам главы ЦРУ, в обмен на помощь Тегеран поставляет российским военным беспилотники. Заметим, что ними захватчики время от времени атакуют украинские города, как это было в понедельник – в ночь на 27 февраля.

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Не дронами едиными

По словам чиновника, иранцы уже предоставили россиянам сотни дронов, а также боеприпасы для артиллерии и танков. Не стоит отрицать и то, что в Кремле рассматривают возможность передачи Тегерану истребителей в обмен на военную помощь.

Мы также видим признаки того, что Россия предлагает помочь иранцам в их ракетной программе, а также, вероятно, рассматривает возможность предоставления истребителей Ирану,

– сказал Бернс.

В то же время, он констатировал, что Иран – не единственная страна, которая поддерживает Россию после начала широкомасштабной войны в феврале 2022 года. Среди других партнеров Путина есть Северная Корея во главе с Ким Чен Ином.

Также, по словам Бернса, Китай рассматривает возможность передачи российским оккупантам летального оружия.

Полная версия интервью с директором ЦРУ США: смотрите видео программы Face the Nation

Обратите внимание! Бернс в этом же интервью констатировал, что Иран развивает свои ракетные системы и сейчас работает над тем, чтобы стать ядерным государством. Однако официальных сообщений от Тегерана о возобновлении производства соответствующего вооружения еще не было.

Россия продолжает атаковать украинские города иранскими "Шахидами"

В ночь на 27 февраля захватчики запустили по Украине около десятка иранских беспилотников. Однако в Генштабе ВСУ констатировали, что системам противовоздушной обороны нашего государства удалось сбить 11 из 14 вражеских воздушных целей.

Собственно, все же было несколько прилетов на территории Хмельницкой области. В результате вспыхнул пожар: один человек погиб и есть ранены.

Кроме того, главный редактор Defense Express Олег Катков считает, что Россия не медля запустила по Украине иранские дроны Shahed из новой партии



Как распознать иранский дрон-камикадзе / Картинка 24 Канала