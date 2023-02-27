Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. По его словам, Иран в очередной раз поставил смертоносные Shahed.
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Новая поставка дронов
Олег Катков отметил, что несколько дней назад распространялась информация о том, что был совершен очередной рейс из Ирана в Россию.
Прилетел Ил-76, принадлежащий Ирану. Именно эти самолеты используются для перевозки Shahed 131 и Shahed 136,
– объяснил он.
По его мнению, вероятнее всего, иранский борт привез новые дроны-камикадзе, которые россияне используют для атак по территории Украины.
Олег Катков рассказал, где Россия взяла дроны для ночной атаки: смотрите видео
Стандартная тактика россиян
Олег Катков рассказал, что количество дронов-камикадзе иранского производства, которое получила Россия, неизвестно. Может быть, их было несколько десятков. И россияне их выпустили в ночь на 27 февраля.
Либо часть этой партии, либо вся партия сразу была запущена,
– сосредоточил внимание военный эксперт.
По его словам, мы все действительно понимаем, что предшествует ночной атаке дронами-камикадзе. Россияне использовали свою стандартную тактику.
Он призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и понимать угрозу, которую могут нести Shahed.
Ночная атака дронами: главное
- В ночь на 27 февраля российские оккупанты запустили по Украине по меньшей мере 14 "Шахидов" преимущественно на столицу и Хмельницкий.
- Киев россияне запускали дроны двумя волнами. Силы ПВО уничтожили все 9 беспилотников, поэтому предварительно обошлось без жертв.
- В Воздушных Силах рассказали, что за эту ночь наши воины сбили 11 Shahed. Они летели с северного направления.