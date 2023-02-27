Об этом рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко. Он рассказал, что в одной из ракет типа Х-101, выпущенной 10 февраля, наши военные обнаружили блок с ловушками.

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Россия пытается усложнить отслеживание ракет

В сообщении говорится, что когда такая ракета, в момент атаки, фиксирует радиолокационную станцию при наших зенитно-ракетных комплексах, этот блок автоматически отстреливает ложные цели – диполя. Они создают помехи для радаров.

У ракеты есть сигнализатор, если она уловила сигнал облучающего радиатора – она отстреливает 2 – 3 ловушки, которые образуют облако. И за этим занавесом его несколько минут не видно. Далее она пролетела и вылетела из зоны осмотра радара – ПВО ее потеряла, следующий радар ее снова находит.

– объяснил эксперт.

Авиационный эксперт отметил, что эта модернизация усложнила отслеживание ракет.

Отметим, что руководитель ОП Андрей Ермак информировал, что во время массированной атаки 16 февраля Россия сменила тактику. В частности, оккупанты использовали фальш-цели.

Сколько ракет производит Россия