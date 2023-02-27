Про це розповів авіаційний експерт Валерій Романенко. Він розповів, що в одній з ракет типу Х-101, випущеної 10 лютого, наші військові виявили блок з пастками.

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Росія намагається ускладнити відстеження ракет

У повідомленні йдеться, що коли така ракета, у момент атаки, фіксує станцію радіолокації при наших зенітно-ракетних комплексах, цей блок автоматично відстрілює хибні цілі – диполя. Вони створюють перешкоди для радарів.

У ракети є сигналізатор, якщо вона вловила сигнал радіатора, що опромінює – вона відстрілює 2 – 3 пастки, які утворюють хмару. І за цією завісою її кілька хвилин не видно. Далі вона пролетіла і вилетіла з зони огляду радара – ППО її втратила, наступний радар її знову знаходить,

– пояснив експерт.

Авіаційний експерт зазначив, що ця модернізація ускладнила відстеження ракет.

Зазначимо, що керівник ОП Андрій Єрмак інформував, що під час масованої атаки 16 лютого Росія змінила тактику. Зокрема, окупанти використовували фальш-цілі.

Скільки ракет виробляє Росія