Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. За його словами, Іран вчергове поставив смертоносні Shahed.
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Нове постачання дронів
Олег Катков наголосив, що декілька кілька днів тому ширилася інформація про те, що був здійснений черговий рейс з Ірану до Росії.
Прилетів Іл-76, який належить Ірану. Саме ці літаки використовуються для перевезення Shahed 131 та Shahed 136,
– пояснив він.
На його думку, скоріше за все, іранський борт привіз нові дрони-камікадзе, які росіяни використовують для атак по території України.
Олег Катков розказав, де Росія взала дрони для нічної атаки: дивіться відео
Стандартна тактика росіян
Олег Катков розказав, що кількість дронів-камікадзе іранського виробництва, яку отримала Росія, невідома. Можливо, їх було декілька десятків. І росіяни їх випустили в ніч проти 27 лютого.
Або частина цієї партії, або вся партія одразу була запущена,
– зосередив увагу військовий експерт.
За його словами, ми всі дійсно розуміємо, що передує нічній атаці дронами-камікадзе. Росіяни використали свою стандартну тактику.
Він закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та розуміти загрозу, яку можуть нести Shahed.
Нічна атака дронами: головне
- У ніч проти 27 лютого російські окупанти запустили по Україні щонайменше 14 "Шахідів" переважно на столицю та Хмельницький.
- На Київ росіяни запускали дрони двома хвилями. Сили ППО знищили всі 9 безпілотників, тому, попередньо, обійшлось без жертв.
- У Повітряних Силах розповіли, що загалом за цю ніч наші воїни збили 11 Shahed. Вони летіли з північного напрямку.